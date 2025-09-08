الإمارات والمجر تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية

بودابست (المجر) (الاتحاد)



تواصل دولة الإمارات وجمهورية المجر الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية التي شهدت تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.

وضمن جهود توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، عقد خلالها مباحثات بناءة مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، لتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.

وخلال الزيارة، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من: معالي بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة، وغريغلي كاراشوني، عمدة بودابست. وخلال هذه اللقاءات بحث الجانبان سبل توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات والمجر لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معاليه إن هذه الرؤية المشتركة انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 29.4% على أساس سنوي.