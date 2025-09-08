الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات والمجر تعززان العلاقات التجارية والاستثمارية

ثاني الزيودي خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين المجريين (من المصدر)
9 سبتمبر 2025 01:21

بودابست (المجر) (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات وجمهورية المجر الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية التي شهدت تطورات نوعية خلال السنوات الماضية، وذلك عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات الجديدة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين.
وضمن جهود توطيد أواصر التعاون بين البلدين الصديقين، قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى العاصمة المجرية بودابست، عقد خلالها مباحثات بناءة مع الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص، لتبادل الرؤى حول آليات الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية.
وخلال الزيارة، عقد معالي الزيودي اجتماعات ثنائية مع كل من: معالي بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة، وغريغلي كاراشوني، عمدة بودابست. وخلال هذه اللقاءات بحث الجانبان سبل توسيع العلاقات التجارية وتعزيز شراكات القطاع الخاص التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن دولة الإمارات والمجر لديهما رؤية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين القطاع الخاص بما يوفر فرصاً واعدة للتعاون ويعزز العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية.
وقال معاليه إن هذه الرؤية المشتركة انعكست بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت التجارة غير النفطية 793.7 مليون دولار في عام 2024، وتجاوزت 434.2 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة ملحوظة بلغت 29.4% على أساس سنوي.

أخبار ذات صلة
"المعاشات" تمدد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة لعشر سنوات
الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا انهيار جسر
التجارة
المجر
الاستثمار
الإمارات
القطاع الخاص
بودابست
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©