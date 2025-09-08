الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دو» تطلق الطرح العام الثانوي لأسهمها المملوكة لـ«المعمورة»

«دو» تطلق الطرح العام الثانوي لأسهمها المملوكة لـ«المعمورة»
9 سبتمبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، إطلاق طرح عام ثانوي لأسهمها، وسيتم طرح الأسهم من قبل شركة المعمورة «دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ»  التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار».
ويتضمن الطرح العام الثانوي ما يصل إلى 342.084.084 سهماً قائماً في شركة «دو»، معروضاً من قبل المساهم البائع، ويمثّل ذلك ما نسبته 7.55% من رأس المال المُصدر لشركة «دو»، وما نسبته 75% من حصة «المعمورة» في الشركة. وتم تحديد النطاق السعري بين «9.0» و«9.90» درهم للسهم الواحد، وسيتم تحديد السعر النهائي للسهم من خلال عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عنه في يوم 15 سبتمبر 2025.
ويتألف الطرح من شريحتين، أولها الطرح المخصص للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات «الشريحة الأولى» وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد، وغيرهم من المستثمرين المؤهلين «بما في ذلك الشركات والمؤسسات»، الحاصلين على رقم مستثمر من سوق دبي المالي.
وثانياً الطرح العالمي المخصص للمستثمرين المؤهلين «الشريحة الثانية»، وتشمل 95% من أسهم الطرح، والذي يستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة، وفقاً للائحة «S» الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، وكذلك في الولايات المتحدة للمستثمرين المؤهلين من الشركات، وفقاً لأحكام المادة 144 أ من القانون ذاته.
وسيشارك المستثمرون، ضمن شريحة الأفراد بدولة الإمارات، في اكتتاب أسهم الطرح وفق سعر الطرح النهائي. وجميع الأسهم المطروحة مملوكة حالياً من قبل «المعمورة»، ولن تحصل الشركة على أي عوائد من عملية بيع أسهم الطرح.

