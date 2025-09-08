الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

4.97 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 9%

418.3 مليار درهم أرصـدة مصرفية وودائع «المركزي» لدى البنوك بالخارج (أرشيفية)
9 سبتمبر 2025 01:21

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة %1.9 من 4.878 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، إلى 4.973 تريليون درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية، الصادر عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات، أنه خلال النصف الأول من 2025، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة تجاوز %9، أو ما يعادل 413 مليار درهم، مقارنة بنحو 4.56 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
أكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.8% من 2.293 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2025، إلى 2.334 تريليون درهم في نهاية يونيو 2025، ولتبلغ نسبة ارتفاع إجمالي الائتمان خلال الأشهر الستة الأولى من العام 7% أو ما يعادل 153 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024. عازية نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 22.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 18.4 مليار درهم. وأوضحت البيانات أن الارتفاع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 2.1%، والائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4.6%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والائتمان للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 2.3%.
ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.9% من 3.018 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2025 إلى 3.045 تريليون في نهاية يونيو الماضي. 
وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 1.7% لتصل إلى 2.788 تريليون درهم، متخطية الانخفاض في ودائع غير المقيمين بنسبة 7.2% لتصل إلى 257.2 مليار درهم، مشيرة إلى أنه ضمن ودائع المقيمين ارتفعت كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.7%، وودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 2.3%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 26.7% في نهاية شهر يونيو 2025، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 1.6%. وخلال النصف الأول من 2025، ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 6.95% أو ما يعادل 198 مليار درهم، مقارنة بـ2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1% على أساس شهري من 1.015 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، إلى 1.026 تريليون درهم في نهاية يونيو 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 1.7 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وارتفاع بمقدار 8.9 مليار في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.7% من 2.474 تريليون درهم في نهاية مايو 2025 إلى نحو 2.531 تريليون درهم في نهاية يونيو. 
وبحسب المركزي، يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 46.6 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 1.7% من 2.948 تريليون درهم إلى 2.997 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 7.7 مليار درهم في الودائع الحكومية. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 2.8% من 836.7 مليار درهم إلى 860 مليار درهم في نهاية يونيو. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالارتفاعات في الحساب الاحتياطي بنسبة 6.8%، وفي الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 61.2%، متخطية الانخفاض في العملات المصدرة بنسبة 0.4%، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 14%.

أصول أجنبية
وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية «لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لدى المصرف المركزي، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي»، إلى 969.3 مليار درهم في يونيو 2025 مقابل 939.1 مليار درهم في نهاية مايو من العام ذاته.
وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 418.3 مليار درهم للأرصدة المصرفية، والودائع لدى البنوك بالخارج، و506 مليارات درهم أوراقاً مالية أجنبية، و45 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. 
ووفقاً للبيانات الواردة في الميزانية العمومية الشهرية لـ «المركزي»، ارتفعت الميزانية العمومية «إجمالي الخصوم ورأس المال» من 974.2 مليار درهم نهاية مايو الماضي إلى 1.004 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي، وتوزّعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية يونيو 2025، بواقع 508.2 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و256.8 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و168.1 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و26.2 مليار للخصوم الأخرى.

