النفط يرتفع بفضل قرار "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج بما يقل عن توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء المخاوف إزاء تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وارتفع خام برنت 22 سنتا، أو 0.33 بالمئة، إلى 66.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا، أو 0.39 بالمئة، إلى 62.50 دولار للبرميل.



وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسبوع المقبل، ويرى المتعاملون أن هناك فرصة 89.4 بالمئة لأن تخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.



