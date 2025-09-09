أسعار الذهب ترتفع إلى ذروة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم الثلاثاء، إذ أدى ضعف الدولار وتراجع عائدات السندات -وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر- إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3690.90 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1149.47 دولار.