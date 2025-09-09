الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع إلى ذروة جديدة

الذهب
9 سبتمبر 2025 08:27

ارتفعت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة اليوم الثلاثاء، إذ أدى ضعف الدولار وتراجع عائدات السندات -وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر- إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 3651.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0249 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 3690.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 41.36 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1396.42 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1149.47 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
