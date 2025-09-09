الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع

الدولار (صورة موضوعية)
9 سبتمبر 2025 11:18

 انخفض الدولار اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع تقريبا مع ترقب المستثمرين لمراجعات البيانات الأميركية التي قد تظهر أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كان يعتقد في البداية، مما يدعم التوقعات بضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته عند 97.323 في المعاملات الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 يوليو، قبل صدور المراجعات المبدئية لبيانات الوظائف التي تغطي الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025.
وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا جديدا بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 3656.92 دولار.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة في المعاملات الآسيوية إلى 1.1778 دولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 24 يوليو تموز.
وصعد الين مقابل الدولار بعد تراجعه أمس الاثنين عقب استقالة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا. وارتفع 0.3 بالمئة إلى 147.125 ين.
وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة ليسجل 0.6606 دولار في التعاملات المبكرة.
وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5949 دولار.
وزاد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.1 بالمئة ليصل إلى 7.1193 مقابل الدولار.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة ليصل إلى 1.3576 دولار منذ بداية اليوم.

المصدر: وكالات
