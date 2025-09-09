مبادلة و«أنتلر» و«هب71» يطلقون برنامجًا لتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشاريع تجارية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالشراكة مع «أنتلر»، و«هب71»، عن إطلاق «البرنامج الوطني للمؤسسين»، وهو مبادرة استراتيجية للمشاريع البحثية لمدة ستة أسابيع، بهدف تحويل الأبحاث الجامعية الرائدة إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاستثمار مبادلة في «أنتلر»، وتجسّد التزامها بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وستتولى «أنتلر»، بموجب هذه الشراكة، الإشراف على المراحل الأولى من البرنامج، والتي تركز على إطلاق الأفكار، والتحقق من جدوى المشاريع، وتطوير أعمال المؤسسين، بينما ستقوم «هب71»؛ منظومة التكنولوجيا التي تضم شركات ناشئة ومستثمرين ورواد أعمال مؤسسيين وجهات حكومية ذات توجهات مستقبلية، باستضافة البرنامج والاضطلاع بدور المنصة التي تعنى بتوسيع نطاقه، وربط الأبحاث الأكاديمية بمنظومة التكنولوجيا والاستثمار الأوسع في أبوظبي.

وسيستفيد المشاركون في هذا البرنامج وبشكل منظّم، من شبكة علاقات منظومة «هب71» الواسعة من المرشدين والخبراء المتخصصين والشركاء الاستراتيجيين.

كما سيحصل المشاركون على خدمات مخصصة للمؤسسين مثل الامتيازات المتعددة والدعم التنظيمي وفرص الاستفادة من الأسواق والمصممة لتسريع نمو المشاريع الناشئة في مراحلها المبكرة.

ومن خلال خبرتها في تشغيل برامج تركز على المؤسسين ودعم الشركات الناشئة في 24 قطاعاً، ستوفر «هب71» ورش عمل مصممة خصيصاً، تهدف لدعم مرحلة التأسيس، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين بما يساعد على الانخراط في منظومة الابتكار في أبوظبي.

وقال علي المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إن الشركة حريصة على قيادة جهود الابتكار، لذا تعمل من خلال هذا البرنامج على تحويل الأبحاث الأكاديمية المتميزة وذات الإمكانات العالية إلى مشاريع تجارية قابلة للتطوير، وهو ما يعكس التزامها الأوسع بالعمل على تعزيز آفاق الاستثمار في دولة الإمارات عبر احتضان قطاعات جديدة ومبتكرة عالية النمو، تُعزز اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، وتُحدث تأثيراً إيجابياً على المجتمع.

وأضاف: نتطلع من خلال الجمع بين الأوساط الجامعية وأصحاب المشاريع والقطاع الصناعي ضمن إطار وطني واحد، لإنشاء منظومة تعمل كمحرك قوي للنمو الاقتصادي وتنمية الكوادر وتحقيق قيمة طويلة الأمد.

من جانبه قال رومان أسونساو، الشريك الإداري لشركة أنتلر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن أبوظبي تتمتع بمكانة مرموقة تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للابتكار القائم على البحث، وإن هذا البرنامج يعكس التزاماً مشتركاً بربط الكوادر والمواهب الناشئة بالشركات والبنية التحتية التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

بدوره قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنصة «هب 71»، إن تمكين الكوادر والمواهب الوطنية لتحويل الأفكار إلى مشاريع تقنية قابلة للتطوير يعد أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات الناشئة المحلية في أبوظبي.

وأضاف أن «هب 71» ستوفر، من خلال هذه الشراكة، للمشاركين إمكانية الاستفادة المباشرة من الوسائل والأدوات والخبرات والشبكات اللازمة لبناء مشاريعهم وتوسيع نطاقها، وأن البرنامج يؤكد التزام المنصة بتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رائدة لريادة الأعمال والابتكار.

ويستهدف هذا البرنامج الكوادر البحثية الواعدة من أبرز جامعات أبوظبي الرائدة، حيث سيحظى المشاركون الذين سيتم اختيارهم بفرصة الانضمام إلى منهج دراسي مُصمم بعناية يشمل ورش عمل وتدريباً واكتساب خبرة في مجالات محددة، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات العالمية الواسعة لمبادلة و«أنتلر» و«هب 71».

ويركز البرنامج على التعاون المؤسسي، ما يُمهّد الطريق للشركات الناشئة للشراكة مع شركات راسخة في مجالات التجارب الأولية، والتطوير المشترك، والاستفادة من البنية التحتية والدعم الاستراتيجي.