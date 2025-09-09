«الطاقة» تطلع قيادات دولية على تجارب الإمارات في الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أطلعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفداً من منتسبي البرنامج الدولي لقيادات قطاع الطاقة، الذي ينظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، على أبرز التجارب والممارسات الريادية التي طورتها دولة الإمارات في مجالات الطاقة والاستدامة.

والتقى المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وفد البرنامج، فيما أطلع فريق الوزارة، المنتسبين على المبادرات والسياسات التي رسّخت مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في التحول نحو الطاقة النظيفة، ومبادراتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

واستعرض فريق الوزارة استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة، وتعرف منتسبو البرنامج على الجهود الريادية، التي تبذلها دولة الإمارات في مجال وقود الطيران منخفض الكربون، وعلى مبادراتها في صياغة السياسات الوطنية لهذا القطاع الحيوي، واستمعوا إلى شرح حول دور الإمارات في تعزيز أجندة الطاقة والمناخ دولياً، حيث تشارك بفاعلية في المحافل والمؤتمرات العالمية مثل مؤتمر الأطراف «COP»، ومنظمة الطيران المدني الدولي «ICAO»، والاتحاد الدولي للنقل الجوي«IATA»، ما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لوقود الطيران المستدام، ويسهم في حماية تنافسية قطاعها الجوي.

وشملت الزيارة جولات ميدانية، اطلع خلالها منتسبو البرنامج على آليات التنسيق المؤسسي في صياغة السياسات، والتجارب المبتكرة في تعزيز كفاءة الشركات الوطنية وتحفيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد المهندس أحمد الكعبي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تتبناها حكومة دولة الإمارات تشكّل أداة رئيسية لتمكين الحكومات حول العالم، من خلال مشاركتها التجارب الرائدة والخبرات المتراكمة التي طورتها الدولة، كما تسهم في دعم جهود الحكومات لتبني رؤى مبتكرة وصياغة توجهات استباقية للمستقبل، عبر الاستثمار في بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في البرامج المتقدمة.

وأوضح أن استضافة منتسبي البرنامج الدولي لقيادات قطاع الطاقة، تأتي في إطار حرص الإمارات على دعم الحوار الدولي وتبادل المعرفة، ونقل خبراتها في تطوير السياسات المتقدمة، بما يعزّز مسيرة التنمية المستدامة، ويعطي دفعة جديدة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والاستدامة، بجانب مشاركة خبرات الإمارات في تطوير السياسات المبتكرة بمجال الطاقة، واستعراض جهودها في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية.