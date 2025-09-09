الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»

9 سبتمبر 2025 16:06

 

دبي (الاتحاد)

رحّبت ناسداك دبي بإدراج إصدارين جديدين من الصكوك من جمهورية إندونيسيا، في إطار برنامج إصدار الصكوك السيادية الإندونيسي بقيمة 45 مليار دولار.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا الإصدار المزدوج 2.2 مليار دولار، ويشكل خطوة مهمة ستعزّز مكانة إندونيسيا كأكبر جهة سيادية مصدرة للصكوك في البورصة.
يتكوّن الإصدار من شريحتين من الصكوك، الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار بنسبة ربح تبلغ 4.55% وتاريخ استحقاق في عام 2030، أما الشريحة الثانية فهي صكوك خضراء بالقيمة نفسها وبنسبة ربح تبلغ 5.20% وتاريخ استحقاق في عام 2035.
ويعكس هذا الإصدار التزام إندونيسيا المتنامي بالتمويل المستدام، ويستند إلى سجلها الراسخ في سوق الصكوك العالمية، ويعزّز مكانتها الرائدة بين جهات الإصدار السيادية في ناسداك دبي. وبهذا الإدراج، يرتفع إجمالي قيمة الصكوك السيادية الإندونيسية المدرجة في ناسداك دبي إلى 24.05 مليار دولار موزّعة على 21 عملية إصدار، فيما يشكّل أكبر محفظة صكوك سيادية مدرجة في البورصة.
وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي 98.6 مليار دولار، تشمل أكثر من 100 إدراج من جهات إصدار سيادية ودولية وشركات عالمية.
واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.
وقال حسين باجيس، إن إصدار الصكوك يُعد مؤشراً واضحاً على متانة الأسس الاقتصادية لجمهورية إندونيسيا، ويعكس دورها المتنامي في النظام المالي العالمي كما يُجسّد التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة، وحرصنا على أن تسير خطط النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة.
من جانبه، قال حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي إن هذه الإدراجات تعزز مكانة البورصة مركزاً متقدماً لإدراج الصكوك السيادية وتلك المرتبطة بمبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية، والاجتماعية والمؤسسية كما تؤكد التزامنا المستمر بتهيئة بيئة مالية رائدة تتيح للمستثمرين العالميين فرصاً متنوعة عبر منصة تتميّز بالشفافية والكفاءة العالية.
يُذكر أن القيمة الإجمالية لإدراجات الصكوك والسندات في ناسداك دبي تجاوزت 139 مليار دولار، مما يعكس جاذبية البورصة المتزايدة لدى جهات الإصدار السيادية والشركات والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء العالم.

