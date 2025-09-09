الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"جارتنر": 298 مليار دولار الإنفاق على الهواتف المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025

9 سبتمبر 2025 17:01

دبي (الاتحاد)
كشفت أحدث توقعات «جارتنر»، شركة الأبحاث التجارية والتقنية، أن إنفاق المستهلكين على الهواتف الذكية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي سيصل إلى 298.2 مليار دولار خلال عام 2025، حيث ستشكّل نحو 20% من إجمالي إنفاق المستهلكين في العام الجاري.
وتعرّف جارتنر الهواتف الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بأنها الأجهزة التي تشتمل على محرك عصبي «Neural Engine» أو وحدة معالجة عصبية «NPU» مدمجة قادرة على تشغيل نماذج لغوية صغيرة.
 وشملت توقعات جارتنر الهواتف الذكية من الفئات العليا والهواتف الذكية القياسية «التي سعرها أقل من 350 دولاراً»، ولكنها استثنت الهواتف الذكية الوظيفية التي من غير المرجح أن تشتمل على قدرات وحدات معالجة عصبية.وقال رانجيت أتوال، مدير أبحاث أول لدى جارتنر: لا يزال معظم المستخدمين يعتمدون على النصوص أو اللمس لأداء المهام، كما لا يزال التواصل الصوتي محدود النطاق إلى الآن. إلا أنه ومع تزايد مستويات انتشار الذكاء الاصطناعي للمحادثة في المستقبل، فمن المتوقع أن يصبح المستخدمون أكثر تقبلاً للذكاء الاصطناعي، بصفته مرافقاً رقمياً استباقياً أكثر من كونه أداة تفاعلية فقط.
وبالتزامن مع قيام مزوّدي الهواتف الجوالة بزيادة مستويات دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته في الأجهزة، فمن المتوقع أن يصل إنفاق المستهلكين على الهواتف الذكية المعزّزة بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 393.3 مليار دولار خلال عام 2026، أي بزيادة بنسبة 32% على عام 2025 كما تشير توقعات جارتنر إلى أن 100% من الهواتف الذكية من الفئات العليا ستكون مزوّدة بقدرات ذكاء اصطناعي توليدي بحلول عام 2029.
وأضاف أتوال: سيتيح توسع نطاق استخدام وحدات المعالجة العصبية في الهواتف الذكية لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي العمل بسرعة وكفاءة أكبر، الأمر الذي يحتِّم على المستخدمين تحديث هواتفهم الذكية إلى أحدث الطرازات، حتى يتمكنوا من مواكبته والاستفادة من التجربة المحسنة، وتتوقع جارتنر أن تشتمل كل الهواتف الذكية من الفئات العليا والمعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2025 على وحدات معالجة عصبية، فيما ستضم 41% من الهواتف الذكية القياسية المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي هذا النوع من الوحدات.

 

