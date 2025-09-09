«دو» تختتم الدورة الثالثة من «إنفيجن 2025»

دبي (الاتحاد)

اُختتمت بنجاح أعمال الدورة الثالثة من فعالية «إنفيجن 2025» تحت شعار: «التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي»، والذي نظمته «دو»، حيث استضاف الحدث نخبة من القيادات الحكومية وأبرز رواد وخبراء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، لمناقشة الاستراتيجيات التي من شأنها تشكيل ملامح المستقبل الرقمي في دولة الإمارات.

وافتتح أعمال «إنفيجن 2025»، فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، بإلقاء الكلمة الرئيسة لانطلاق الجلسات النقاشية والحوارية التي ركزت على تطور الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ورحلة التحول الرقمي التي تشهد تسارعاً لافتاً في دولة الإمارات، كما ناقشت الجلسات استراتيجيات بناء مجتمعات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي عبر الابتكار الرقمي، مع تسليط الضوء على التطبيقات العملية في القطاعات المحورية التي تشمل الصناعة والرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والتجزئة والنقل والخدمات الحيوية.

واستعرض الحدث قدرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة على الارتقاء بالعمليات التشغيلية في قطاع الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع.

من جانبه، قال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: إن النجاح الكبير لأعمال النسخة الثالثة من فعالية «إنفيجن 2025»، يعكس مدى التزام دولة الإمارات بقيادة الثورة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ استضافت دبي صُناع القرار ورواد المستقبل عبر هذه المنصة الحيوية، لمناقشة تكنولوجيا الغد والمُساهمة فعلياً في صياغتها، كما يؤكد الحدث على رسالة «دو» وأهدافها نحو بناء اقتصاد رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز تأسيس مجتمعات أكثر ذكاءً واستدامة.

وسلّط «إنفيجن 2025»، الضوء على خمسة محاور استراتيجية تقود مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات وهي «حلول الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي»، بما في ذلك تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمة «Agentic AI».

و«البنية التحتية القوية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية السيادية لدعم سيادة البيانات الوطنية»، بالإضافة إلى «الروبوتات المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة» الخاصة بالابتكار والتصنيع والعمليات التشغيلية.

وتناولت الفعالية «نماذج التعدين كخدمة» ووحدات معالجة الرسوميات كخدمة لإتاحة الوصول إلى قدرات الحوسبة فائقة الأداء، وأخيراً «خدمات الحوسبة السحابية وحلولها الفائقة» لتوفير بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع على مستوى المؤسسات لتتناغم مع المنظومة التقنية المتنامية في دولة الإمارات.

وشهدت الفعالية «إنفيجن 2025»، حضور نخبة من قادة وخبراء التكنولوجيا العالميين، من بينهم رائدة الأعمال الأميركية، راندى زوكربيرغ، التي قدمت كلمة رئيسة ملهمة حول مستقبل التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، كما تنوعت جلسات النقاش بين طرح استراتيجيات التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية، وتكامل الروبوتات المتقدمة، واستعراض التطبيقات العملية للتقنيات الناشئة عبر مختلف القطاعات، وتناول المتحدثون كيفية الاستفادة من تلك الابتكارات لبناء مجتمعات أكثر كفاءة واستدامة وذكاءً، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتحول الرقمي في دولة الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، حضر الفعالية مجموعة متنوعة من كبار المديرين التنفيذيين وقادة التكنولوجيا في كبرى الشركات العالمية، منهم نيك ريدشو، القائد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل، وسعد توما، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «آي بي إم»، وشكري عيد، المدير العام لمنطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان في شركة «آي بي إم»، وهاني خلف، المدير التقني لإنترنت الأشياء والمدن الرقمية في شركة ديل، ونعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات، والدكتور شينغاو تشو، نائب الرئيس للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط في شركة هواوي، وكاميل الطويل، المدير الإداري لشركة إكوينيكس، وميليح كيركجوز، كبير مهندسي الحلول في شركة فورتينيت، وجين ريجارد، رئيس الشراكات المؤسسية في شركة نوكيا، وشيريان فارغيز، نائب الرئيس الأول للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل، وأدي مورون، الرئيس التنفيذي للبيانات والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مايكروسوفت، حيث قدّموا جميعاً رؤى قيادية حول سُبل بناء منظومة رقمية متكاملة في دولة الإمارات.

وعزز نجاح النسخة الثالثة من «إنفيجن 2025»، الإنجازات البارزة التي قدمتها الفعالية في السنوات الماضية، والتي ضمّت مشاركة أكثر من 26 متحدثاً من كبار التنفيذيين العالميين، وحضور أكثر من 500 مُشارك من حول العالم، كما واصلت نسخة العام 2025 ترسيخ مكانتها كمنصة تكنولوجية رائدة لمناقشة التحول الرقمي، وترسيخ المكانة الدولية الرائدة لدولة الإمارات في طليعة الابتكار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال جمع قادة الصناعة والجهات الحكومية المعنية ورواد التكنولوجيا للتعاون في بناء مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي وتشييد بنية تحتية رقمية متينة.