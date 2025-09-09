"أورا" تعزز حضورها العالمي بمشاريع عقارية في الإمارات والعراق

دبي (الاتحاد)

تواصل "أورا ديفيلوبرز" توسعاتها الدولية عبر إطلاق مشروعين استراتيجيين متزامنين في دولة الإمارات والعراق. يتمثل المشروعان في "بين"، وهو مجتمع ساحلي جديد ذو موقع استراتيجي بين أبو ظبي ودبي، و"مدينة الورد"، وهي مدينة حضرية متكاملة واسعة النطاق في منطقة النهروان ببغداد داخل العراق. ويؤكد كلا المشروعين التزام "أورا ديفيلوبرز" طويل الأمد ببناء مجتمعات تتميز بجودة التصميم، والملائمة الثقافية، والنمو المستدام.

ويتجاوز حجم الاستثمار في هذان المشروعان البارزان 16 مليار دولار "للمرحلة الأولى"، مما يعزز حضور أورا ديفيلوبرز المتنامي في منطقة الشرق الأوسط ويؤكد التزامها في تقديم مجتمعات شاملة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتضمن مستقبل أكثر استدامه في أسواق تشهد نسب نمو عالية مثل دولة الإمارات المتحدة وجمهورية العراق.

ويقع مشروع بَين في غنتوت بين أبو ظبي ودبي، ويهدف إلى تأسيس مجتمع جديد ونابض بالحياة متجذر في مبادئ "أورا ديفيلوبرز" المتمثلة في توسيع البصمات العمرانية للمدن ودمج الطبيعة بسلاسة ضمن البيئات الحضرية ويمتد المشروع على مساحة 4.8 مليون متر مربع ويضم واجهة مائية بطول سبع كيلومترات.

ومن المزمع تخصيص أكثر من 55% من مساحة المجتمع للمساحات المفتوحة والممرات المائية والمرافق الترفيهية، بما في ذلك مرسى، وبحيرة، وواجهة شاطئية بطول 1.2 كيلومتر ونادياً رياضياً تبلغ مساحته 100 ألف متر مربع ومرافق متكاملة أخرى تحدد معايير جديدة للحياة الصحية والنشطة.

يومثل "بين" التزام أورا ديفيلوبرز بالحفاظ على ساحل غنتوت البكر مع توفير وحدات سكنيه تطل مباشرةً على البحر، حيث نرتكز على خبرة شركتنا المثبتة في تطوير مجتمعات ساحلية من الساحل الشمالي لمصر إلى أيا نابا في قبرص وغرينادا في جزر الكاريبي.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفيلوبرز": هدفنا من مشروع "بَين" هو تطوير وجهة تواكب الاحتياجات المستقبلية لمجتمع ساحلي مزدهر في موقع استراتيجي مهم. تمثل غنتوت فرصة فريدة لإنشاء مجتمع ساحلي مميز يقدم نمط حياة استثنائية ويساهم في التنمية الشاملة وجاذبية المنطقة. نتوقع أن يجذب هذا المشروع المقيمين ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي.