الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ريفولوت» تحصل على الموافقة المبدئية لترخيص خدمات الدفع بالإمارات

«ريفولوت» تحصل على الموافقة المبدئية لترخيص خدمات الدفع بالإمارات
9 سبتمبر 2025 18:18

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «ريفولوت»، تطبيق الخدمات المالية العالمي الذي يضم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم، حصولها على الموافقة المبدئية لترخيص مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة «الفئة الثانية» من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «CBUAE».
 وتُعد هذه الخطوة مهمة نحو إطلاق «ريفولوت» لخدماتها في الإمارات، بهدف تقديم تجربة منتجات شاملة للعملاء.
وتمثل الإمارات سوقاً حيوياً للنمو بالنسبة لـ «ريفولوت»، وذلك بفضل اقتصادها الديناميكي ومعدلات التحول الرقمي المرتفعة وموقعها الاستراتيجي كمركز مالي عالمي. 
وتُسهم البيئة التنظيمية الاستشرافية في المنطقة والطلب القوي على الحلول المالية المبتكرة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتوسع، ومن خلال التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي، تستعد «ريفولوت» لتقديم نتائج استثنائية للعملاء، مما يفتح حقبة جديدة من المرونة المالية في المنطقة.وقالت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج لـ «ريفولوت»: إن الحصول على هذه الموافقات المبدئية من مصرف الإمارات المركزي هو خطوة محورية اتخذتها «ريفولوت» في المنطقة، وهدفنا هو تمكين الأفراد هنا من الوصول إلى أدوات مالية متطورة توفر الشفافية والمرونة والتحكم، مع معالجة التحديات في المشهد المالي الحالي، ونحن ملتزمون بوضع معيار جديد للخدمات المالية على مستوى العالم، ونتطلع لإطلاق «ريفولوت» في سوق الإمارات الديناميكي.
وتتمتع امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في «ريفولوت» بما يقارب عقدين من الخبرة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك تأسيس موقع «Souqalmal.com»، وهو منصة المقارنات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل تركيزها على التثقيف المالي وتمكين المستهلكين في المنطقة جزءاً أساسياً من استراتيجية «ريفولوت» لسوق الإمارات.
وستكثف «ريفولوت» أيضاً جهود التوظيف في الإمارات خلال الأشهر القادمة، ومع نهجها الذي يعتمد على العمل عن بُعد أولاً، تتمتع الشركة بموقع فريد يسمح لها بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز المرونة والشمولية ويوفر الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب عالية المهارة.

 

أخبار ذات صلة
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©