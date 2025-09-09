«ريفولوت» تحصل على الموافقة المبدئية لترخيص خدمات الدفع بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ريفولوت»، تطبيق الخدمات المالية العالمي الذي يضم أكثر من 60 مليون عميل حول العالم، حصولها على الموافقة المبدئية لترخيص مرافق القيمة المخزنة وخدمات الدفع بالتجزئة «الفئة الثانية» من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «CBUAE».

وتُعد هذه الخطوة مهمة نحو إطلاق «ريفولوت» لخدماتها في الإمارات، بهدف تقديم تجربة منتجات شاملة للعملاء.

وتمثل الإمارات سوقاً حيوياً للنمو بالنسبة لـ «ريفولوت»، وذلك بفضل اقتصادها الديناميكي ومعدلات التحول الرقمي المرتفعة وموقعها الاستراتيجي كمركز مالي عالمي.

وتُسهم البيئة التنظيمية الاستشرافية في المنطقة والطلب القوي على الحلول المالية المبتكرة في جعلها وجهة جاذبة للاستثمار والتوسع، ومن خلال التعاون الوثيق مع مصرف الإمارات المركزي، تستعد «ريفولوت» لتقديم نتائج استثنائية للعملاء، مما يفتح حقبة جديدة من المرونة المالية في المنطقة.وقالت امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج لـ «ريفولوت»: إن الحصول على هذه الموافقات المبدئية من مصرف الإمارات المركزي هو خطوة محورية اتخذتها «ريفولوت» في المنطقة، وهدفنا هو تمكين الأفراد هنا من الوصول إلى أدوات مالية متطورة توفر الشفافية والمرونة والتحكم، مع معالجة التحديات في المشهد المالي الحالي، ونحن ملتزمون بوضع معيار جديد للخدمات المالية على مستوى العالم، ونتطلع لإطلاق «ريفولوت» في سوق الإمارات الديناميكي.

وتتمتع امبرين موسى، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في «ريفولوت» بما يقارب عقدين من الخبرة في الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك تأسيس موقع «Souqalmal.com»، وهو منصة المقارنات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويشكل تركيزها على التثقيف المالي وتمكين المستهلكين في المنطقة جزءاً أساسياً من استراتيجية «ريفولوت» لسوق الإمارات.

وستكثف «ريفولوت» أيضاً جهود التوظيف في الإمارات خلال الأشهر القادمة، ومع نهجها الذي يعتمد على العمل عن بُعد أولاً، تتمتع الشركة بموقع فريد يسمح لها بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء المنطقة، مما يعزز المرونة والشمولية ويوفر الوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب عالية المهارة.