«الموانئ والجمارك» تحصل على شهادة الريادة الذهبية في الاستدامة البيئية

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن حصول مقرها الرئيسي في ميناء راشد على شهادة الريادة الذهبية في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، لاستيفاء متطلبات ومعايير نظام تصنيف «LEED»، لتصميم وبناء المشاريع المستدامة من المجلس الأميركي للمباني الخضراء "USGBC"، وذلك تكريماً لتميز المبنى في تبني أفضل الممارسات في البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد.

وتُعد شهادة «الريادة LEED» الذهبية أعلى مستوى ضمن شهادات المباني الخضراء، حيث تُمنح للمشاريع، التي تحقق أكثر من 60 نقطة، وفقاً لنظام تقييم «الريادة» في فئة التصميم والبناء، وهو أحد أكثر أنظمة التقييم دقة وشمولاً على مستوى العالم، ويتم الاعتراف بهذه الشهادة دولياً كدليل على التزام المبنى بتقنيات البناء المستدام، وكفاءة الطاقة والمياه، وجودة الهواء الداخلي، واستخدام المواد الصديقة للبيئة.

وقال سعيد البناي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نعمل وفق رؤية دبي الطموحة في الريادة البيئية، وهذه الشهادة تأكيد لالتزامنا بالبناء المستدام، وتبنينا معايير في عمليات الإنشاء واختيار المواد، التي تسهم في توفير بيئة عمل صحية وآمنة للموظفين، وتراعي أفضل الممارسات والمعايير البيئية في كفاءة الطاقة وجودة الهواء وتوفير المياه.

ويمتد المبنى على تسعة طوابق، ويتسع لما يصل إلى 1000 موظف و600 مركبة، وقد تم تصميمه وفقاً لمعايير «LEED» الذهبية، المعترف بها عالمياً من قبل المجلس الأميركي للمباني الخضراء "USGBC" لدعم التنقل المستدام، كما تم تركيب 64 محطة شحن للسيارات الكهربائية، متجاوزة متطلبات السلطات المحلية، وتخصيص 39 موقفاً مميزاً لسيارات المشاركة في التنقل، كما تم تركيب ألواح شمسية على الأسطح بقدرة 320 كيلوواط، لتوفير نحو 33% من احتياجات المبنى من الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية.