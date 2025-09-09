الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«شوبا العقارية» تطرح صكوكاً خضراء بقيمة 750 مليون دولار

10 سبتمبر 2025 01:53
10 سبتمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

أعلنت شوبا العقارية، عن الطرح الناجح لأول صكوك خضراء من الشركة بقيمة 750 مليون دولار. ويأتي هذا الإصدار، في إطار برنامج إصدار الصكوك الذي أطلقته الشركة بقيمة 1.5 مليار دولار. 
وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.
وشهدت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك الخضراء، المقدمة لمدة خمس سنوات والمستحقة في عام 2030، إقبالاً واسعاً، حيث تجاوزت 2.8 ضعف قيمة الإصدار لتصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالوضع الائتماني لشوبا العقارية واستراتيجية الاستدامة التي تعتمدها. 
وأدى الطلب القوي من قاعدة المستثمرين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 50 نقطة أساس من النطاق السعري الأولي. وتم توزيع 56% من إجمالي الإصدار للمستثمرين الإقليميين و44% المتبقية للمستثمرين الدوليين. وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي 7.125%، مع عائد فعلي بلغ 7.375% سنويًا.
وسيتم تخصيص العائدات الصافية من الصكوك الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء المؤهلة، بحسب إطار التمويل الأخضر من شوبا العقارية.

