اقتصاد

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي

الذهب يواصل ارتفاعه القياسي
10 سبتمبر 2025 01:53

لندن (رويترز) 

قفزت أسعار الذهب إلى ذروة جديدة، أمس «الثلاثاء»، بدعم من ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، وسط تزايد الرهانات على خفض «مجلس الاحتياطي الأميركي» أسعار الفائدة هذا الشهر، مما زاد الطلب على المعدن الأصفر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3642.09 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3659.10 دولار في وقت سابق من الجلسة. 
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3682.10 دولار.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: من المحتمل أن نرى المزيد من الارتفاع في الذهب عن هذا المستوى، شريطة أن يحقق البنك المركزي الأميركي توقعات السوق بخفضه أسعار الفائدة مرات عدة.
وتراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشدة في أغسطس، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريباً، مسجلاً 4.3%، مما يؤكد ضعف أوضاع سوق العمل، ويزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

