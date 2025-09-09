الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مازدا» تستدعي 105 آلاف سيارة بسبب خلل بمؤشر الوقود

«مازدا» تستدعي 105 آلاف سيارة بسبب خلل بمؤشر الوقود
10 سبتمبر 2025 01:53

كاليفورنيا (بلومبرج)

استدعت شركة صناعة السيارات اليابانية «مازدا» في أميركا الشمالية 104.85 ألف سيارة، بحسب إشعار استدعاء نشرته عبر الإنترنت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة.
ويشمل قرار الاستدعاء بعض السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة من طراز «سي إكس90» موديلات «202٤-202٥»، وطراز «سي إكس70» موديل 2025.
ووفقا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية، يعود سبب الاستدعاء إلى أن مؤشر الوقود في لوحة العدادات قد يعرض قراءة غير دقيقة. 
وأوضحت البيانات أن مؤشر الوقود غير الدقيق قد يؤدي إلى نفاد الوقود بشكل مفاجئ وتوقف السيارة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث. 
وسوف تقوم الوكالات المعتمدة بتحديث برمجيات وحدة التحكم في هيكل السيارة مجاناً.
ويشمل الاستدعاء سيارات «سي إكس90» موديلات «2024-2025»، وسيارات «سي إكس70» موديل 2025.

أخبار ذات صلة
منتخب الجودو يخوض 30 مباراة تجريبية في طوكيو
الين ينخفض بعد استقالة رئيس الوزراء الياباني
مازدا
السيارات
السيارات اليابانية
اليابان
صناعة السيارات
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©