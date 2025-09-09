11.47 تريليون درهم تحويلات مالية عبر البنوك خلال 6 أشهر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



نمت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية «AEFTS»، بنسبة %3.35 خلال شهر يونيو 2025 لتبلغ 1.941 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقارنة مع نحو 1.878 تريليون درهم في مايو 2025، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر يونيو 2025، الصادر عن المصرف المركزي.

وذكر التقرير أن التحويلات المنفذة في يونيو الماضي تضمنت 1.191 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و751 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام جاوزت 11.47 تريليون درهم، متضمنة 6.88 تريليون درهم للتحويلات بين البنوك، و4.585 تريليون درهم للتحويلات بين عملاء البنوك.

فيما يخص مقاصة الشيكات، أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 711.19 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 11.34 مليون شيك، منوهاً إلى أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال شهر يونيو من العام الحالي 108 مليارات درهم، وعدد الشيكات التي تمت تسويتها 1.74 مليون شيك.



ودائع وائتمان

وكشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي عن زيادة القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 75.3 مليار درهم وبنسبة 16.7% على أساس سنوي، لتبلغ 526 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 450.7 مليار درهم في يونيو 2024. وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 37.2 مليار درهم، وبنسبة 7.6% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حيث بلغت في نهاية ديسمبر 2024 نحو 488.8 مليار درهم.

وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.334 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقابل 2.180 تريليون درهم في ديسمبر 2024 ونحو 2.1 تريليون درهم في يونيو 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 11.1% وبمقدار 234.3 مليار درهم على أساس سنوي، وبنسبة 7% خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ما يعادل زيادة بنحو 154.3 مليار درهم.

وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 9.1% على أساس سنوي وبنسبة 6.2% منذ ديسمبر 2024، لتصل إلى 1.424 تريليون درهم في نهاية يونيو 2025، مقارنة مع 1.341 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.306 تريليون درهم في يونيو 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5% على أساس سنوي، وبنسبة 5.4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 898.8 مليار درهم في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 852.9 مليار درهم في ديسمبر الماضي ونحو 855.7 مليار درهم في يونيو 2024.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 796.7 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، بارتفاع نسبته 17.1% على أساس سنوي، مقارنة مع 680.2 مليار درهم خلال يونيو 2024. وارتفعت استثمارات البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.4%، أو ما يعادل 61.9 مليار درهم، مقارنة مع 734.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وذكرت أن استثمارات البنوك بنهاية يونيو الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير “سندات الدين”، بقيمة 369 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 21.6 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 348.6 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 57.5 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 21.6% على أساس سنوي وبنسبة 15.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتبلغ في يونيو الماضي نحو 21.6 مليار درهم، مقابل 18.7 درهم في ديسمبر 2024 ونحو 16.7 مليار درهم في أبريل الماضي.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 19.3% على أساس سنوي، وبنسبة 10.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 690.5 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 626.9 مليار درهم في ديسمبر 2024 ونحو 578.9 مليار درهم في يونيو 2024.

وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 3.045 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقابل 2.692 تريليون في يونيو 2024، ولتحقق نمواً بنسبة 13.1% على أساس سنوي، تعادل 353 مليار درهم.



121 مليار درهم زيادة الودائع النقدية

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن زيادة الودائع المصرفية النقدية بمقدار 121.3 مليار درهم خلال عام، لتبلغ 878.3 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 757 مليار درهم في يونيو 2024. وزادت الودائع النقدية بمقدار 65.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت 813.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات، الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.505 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقابل 1.285 تريليون درهم في يونيو 2024.