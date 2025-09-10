الذهب يلمع بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.



بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولار.