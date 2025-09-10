الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يلمع بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة

الذهب يلمع بفضل رهانات خفض أسعار الفائدة
10 سبتمبر 2025 10:44

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متماسكة فوق مستوى 3600 دولار للأوقية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر، في حين يترقب المستثمرون تقارير التضخم الرئيسية هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0101 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3635.329 دولار للأوقية بعد أن قفز إلى مستوى قياسي بلغ 3673.95 دولار أمس الثلاثاء.
لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر انخفضت 0.2 بالمئة إلى 3673.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 41 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1380.74 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1148.57 دولار. 

 

الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط ترقب لبيانات أميركية
%25.7 نمو رصيد «المركزي» من الذهب خلال النصف الأول
الذهب
الفائدة الأميركية
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
