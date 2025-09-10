"داماك العقارية" تعلن عن إطلاق مشروع "داماك ديستريكت" ضمن مجتمع داماك هيلز بدبي

أطلقت داماك العقارية، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر في منطقة الشرق الأوسط، رسمياً مشروع "داماك ديستريكت"، الذي يجمع بين أسلوب الحياة العصرية والمساحات المكتبية والمرافق الترفيهة في مكانٍ واحد.

سيضم مشروع داماك ديستريكت برجين سكنيين عصريين وبرجاً تجارياً، توفر مساحات مكتبية للعمل، ومسطحات خضراء، وطيفاً واسعاً من خيارات التجزئة والمطاعم والمرافق الترفيهية. يقع المشروع على بُعد دقائق بالسيارة من وسط مدينة دبي، مما يتيح للسكان المقيمين والموظفين الوصول بسهولة إلى أفضل المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومطار دبي وورلد سنترال ونادي ترمب الدولي للغولف، وذلك في غضون 20 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مدخلاً مباشراً إلى داماك مول، مما يوفر سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات التجزئة والمطاعم على بُعد خطوات من مكان العمل أو السكن.

كما سيوفر مشروع داماك ديستريكت مجموعة رائعة من المرافق المصممة لتناسب نمط الحياة العصري. يمكن للمقيمين الاستمتاع بمرافق مُخصصة للصحة واللياقة البدنية، مثل صالة ألعاب رياضية ومختبر للتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، ومساحات مخصصة للتمارين الرياضية في الهواء الطلق، وأخرى مخصصة لجلسات اليوغا أو البيلاتيس، ومركز علاج بالضوء الأحمر، وردهة زن، وملعب للأطفال وحوض سباحة. كما سيضم مساحات مجتمعية تشمل بار "صن سيت"، ومنصات شواء. وفيما يتعلق بمساحات العمل، يوفر داماك ديستريكت غرف اجتماعات مزودة بكامل التجهيزات، ومساحات للراحة، وصالات رياضية داخلية وخارجية، مما يضمن للموظفين بيئةً ملهمة للنجاح.

تم الإعلان عن مشروع داماك ديستريكت رسمياً في حدث بارز أقيم في دبي يوم أمس، ضم مجموعة من المستثمرين والوكلاء والضيوف وشركاء داماك.

ويوفر داماك ديستريكت للعملاء خيارات دفع جذابة وفرصاً استثمارية واعدة، ما يجعل المشروع الخيارالأمثل للراغبين في شراء المنازل أو المهنيين أو المستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة متكامل. تبدأ أسعارالوحدات السكنية من 1.1 مليون درهم إماراتي، متوفرة بخيارات من غرفة أو غرفتي نوم، في حين تبدأ أسعار المساحات المكتبية من 6.1 مليون درهم إماراتي، لتوفر فرصة فريدة للراغبين في الجمع بين أسلوب الحياة العصري وعوائد استثمارية طويلة الأمد. وقد طرحت داماك خطة سداد مميزة بنسبة 60:40، حيث يُسدد المشترون 20% من قيمة الوحدة كدفعة أولى، ثم 40% على مدى 40 شهراً بواقع 1% شهرياً، فيما يتم سداد الـ 40% المتبقية عند تاريخ التسليم.

في هذا الصدد، قالت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة لشركة داماك العقارية: "يجسد داماك ديستريكت رؤيتنا لمواصلة بناء مجتمعات متكاملة وراقية، توفر للسكان أساليب حياة عصرية، تجمع في مكانٍ واحد بين السكن والعمل والترفيه. يُجسد هذا المشروع فصلاً جديداً في التطور الحضري في دبي، حيث تلتقي فيه أفضل وسائل الراحة مع الفخامة والابتكار".

يأتي إطلاق داماك ديستريكت في أعقاب النجاح الكبير الذي حققته مشاريع داماك السابقة، مما يعكس الطلب المتزايد على المجمعات المتكاملة في دبي، التي تلبي احتياجات مختلف العملاء.

مادة إعلانية