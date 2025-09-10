تعاون بين «NMDC» و«أدنوك للإمداد والخدمات» في تطوير المشاريع البحرية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة «NMDC - إن إم دي سي جروب» وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز القدرات على تقديم خدمات بحرية شاملة للمشاريع البحرية.

وقع الاتفاقية المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سي جروب»، والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، وذلك في مقر «إن إم دي سي جروب» في أبوظبي.

وتعزز الاتفاقية الشراكة طويلة الأمد بين «إن إم دي سي جروب» وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تؤسسان إطاراً موسعاً لمواصلة التعاون في مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات البحرية في أبوظبي، فيما تشمل الاتفاقية بنوداً تتعلق بالخدمات البحرية واللوجستيات المتكاملة، مما يعكس التزام الشركتين بدعم قطاع الطاقة البحرية في الإمارة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سى جروب»: على مدار أكثر من 50 عاماً، أثبتت «إن إم دي سى جروب» ريادتها وخبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البحرية المتكاملة وفق نموذج الهندسة والمشتريات والإنشاءات، إلى جانب إدارتها للعمليات اللوجستية المعقدة للمشاريع، وجاء إطلاقنا لـ «إن إم دي سي - إل تي أس»، أحدث قطاعات المجموعة، لتمكين السوق من الاستفادة من هذه القدرات والخبرات، وفي المقابل، نجحت أدنوك للإمداد والخدمات في ترسيخ مكانتها كرائد في مجالات دعم الطاقة البحرية وخدمات لوجستيات الهيدروكربونات، ويدير الجانبان أساطيل بحرية تُعد من الأكبر في المنطقة ضمن قطاعاتنا.

وأضاف: من الضروري أن نعمل على مواءمة جهودنا لضمان تعزيز فاعليتنا ضمن قطاعات أعمالنا، بما يحقق الفائدة لأبوظبي وللمساهمين، وستُرسّخ هذه الاتفاقية إطار عمل مُحكماً بين شركتينا الرائدتين، ما سيمكننا من التركيز على تحقيق التكامل بين قدراتنا في مختلف القطاعات التي تنشط فيها «إن إم دي سى جروب» وشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إلى جانب تعزيز التعاون، وتقديم قيمة مضافة، وترسيخ تميّزنا في السوق، بما يسهم في تعزيز قطاع الصناعات البحرية الحيوي في أبوظبي وخارجها.

من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات»: تدعم هذه الشراكة الهدف الاستراتيجي طويل الأمد لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في تقديم حلول لوجستية بحرية متكاملة عالمية المستوى تُسهم في تعزيز نمو قطاع الطاقة البحرية في دولة الإمارات، ومن خلال دمج خبراتنا مع «إن إم دي سى جروب»، سنستحدث فرصاً جديدة، ونُقدّم قيمة مضافة لأدنوك ومساهمينا وعملائنا، ونسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.