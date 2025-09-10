الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«فعاليات دبي للأعمال» يفوز بجائزة تطوير الجمعيات في قمّة «ICCA»

«فعاليات دبي للأعمال» يفوز بجائزة تطوير الجمعيات في قمّة «ICCA»
10 سبتمبر 2025 16:08

 
دبي (الاتحاد)
نال «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة، جائزة تطوير الجمعيات خلال قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA، التي استضافها مركز البحرين العالمي للمعارض بالشراكة مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وقدمت الجائزة وزيرة السياحة البحرينية سعادة فاطمة بنت جعفر الصيرفي، تكريماً لجهود المكتب في دعم الجمعيات وتعزيز تبادل المعرفة وزيادة التنافسية العالمية لقطاع فعاليات الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وشارك ممثلو «فعاليات دبي للأعمال» في جلسة نقاش بعنوان «مستقبل قيادة الوجهة»، إلى جانب ممثلين من أبوظبي والبحرين وعُمان والأردن، حيث ناقش المشاركون أفضل الممارسات في مجال الإبداع والشمولية والاستدامة، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الاستراتيجيات لمواجهة التحديات وتحقيق النمو في القطاع. 
وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمعرفة والإبداع، مشيراً إلى أن الجمعيات تلعب دوراً محورياً في نمو المدينة عبر تبادل المعرفة وتطوير القطاعات وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
ويواصل مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، إتاحة الفرص أمام الجمعيات الدولية لتعزيز وجودها في الإمارة، في حين يدعم برنامج «السفير» هذا التوجه من خلال شبكة تضم مئات الأعضاء الذين ساهموا بجذب العديد من الفعاليات الدولية. 
وتعكس مشاركة دبي في القمة التزامها بالتعاون مع الشركاء في المنطقة والعالم لمناقشة مستقبل القطاع، بما في ذلك الاستدامة وتبني الذكاء الاصطناعي والسياحة الذكية، بما يعزّز ريادتها التي كرَّستها التصنيفات الدولية الأخيرة، والتي وضعتها في صدارة وجهات الاجتماعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

أخبار ذات صلة
شرطة دبي و«الاقتصاد والسياحة» تبحثان السلامة في «توصيل الطلبات»
134 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة يلا» للربع الثاني
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©