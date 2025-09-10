«سيدات أعمال الإمارات» يناقش خطته لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس سيدات أعمال الإمارات اجتماعه الأول للدورة السابعة في مقر المجلس بدبي، برئاسة عائشة محمد سعيد الملا، وبحضور عضوات المجلس الجدد اللواتي جرى اختيارهن لتولي هذه المسؤولية الوطنية الهامة.

وفي مستهل الاجتماع، تقدمت عائشة الملا، باسمها واسم عضوات المجلس، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، على الثقة الكريمة التي تفضلتم بمنحها للمجلس الجديد، مؤكدة أن هذا التعيين يمثل دافعاً عظيماً لمواصلة مسيرة التمكين التي أرست دعائمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال الإمارات، عبر رؤيتها الملهمة لتحقيق التمكين المتوازن 50/50 بين المرأة والرجل.

وقالت الملا في كلمتها: إننا أمام مسؤولية وطنية كبيرة، تتطلب منا العمل بروح الفريق الواحد، وتجديد التزامنا بدعم سيدات ورائدات الأعمال الإماراتيات، وتعزيز دورهن الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسيخ صورة دولة الإمارات كوجهة عالمية تحتضن الإبداع والابتكار وتؤمن بالاستدامة والتنافسية.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس ملامح خطته الاستراتيجية للدورة السابعة، والتي تهدف إلى تعزيز دور سيدات الأعمال الإماراتيات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركتهن في التنمية المستدامة، كما جرى خلال الاجتماع مناقشة النظام الأساسي الجديد للمجلس، بالإضافة إلى تقديم عرض شامل للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية التي ستوجه عمل المجلس خلال السنوات الأربع القادمة،

وتضمن الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية للدورة السابعة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين العضوات، بالإضافة إلى تشكيل اللجان المتخصصة، بما يضمن فاعلية الأداء وتكامل الجهود، كما تم طرح مبادرات نوعية تعكس طموحات المجلس في تمكين الكفاءات النسائية وتوسيع نطاق مشاركتهن محلياً وإقليمياً ودولياً. وشهد الاجتماع تعيين كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيسة المجلس بالتزكية، تأكيداً على روح التوافق والثقة المتبادلة بين عضوات المجلس.

من جانبها، أكدت الدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيسة المجلس، أن المرحلة الجديدة ستشهد إطلاق برامج تدريبية ومبادرات مبتكرة تستهدف تمكين الجيل القادم من سيدات الأعمال الإماراتيات، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويعزز جاهزية المرأة للمستقبل.

كما شددت الدكتورة آمنة خليفة، النائب الثاني لرئيسة المجلس، على أن المجلس سيعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على خلق بيئة أعمال محفزة للمرأة الإماراتية، مبنية على أسس الابتكار والاستدامة، تتيح لها المنافسة الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس رؤية دولة الإمارات وحرصها على تمكين الكفاءات النسائية وتعزيز دورها الريادي في كافة المجالات.

واستعرض الأعضاء رؤية المجلس للدورة السابعة، والتي يطمح المجلس من خلالها أن يكون منصة قيادية وطنية تمثل وتدافع عن مصالح مجتمع سيدات الأعمال في الدولة، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوسيع نطاق مشاركتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، مؤكداً إيمان الدولة الراسخ بأن المرأة الإماراتية تشكل شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتطور، وركيزة أساسية لتحقيق التوازن المجتمعي والنهضة الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع رؤية الإمارات الشاملة التي تجعل من تمكين المرأة محوراً أساسياً في استراتيجية التنمية الوطنية.

علماً أن المجلس في دورته السابعة يضم نخبة من الكفاءات النسائية الوطنية المتميزة، اللاتي يجمعن بين الخبرة القيادية والرؤية الاستراتيجية، ليشكّلن معاً فريق عمل متكاملاً يقود المجلس نحو مرحلة جديدة من التمكين والتأثير.

ووفق التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، تشغل عائشة محمد سعيد الملا رئيسة المجلس، والدكتورة أمل عبدالله الهدابي النائب الأول للرئيسة، والدكتورة آمنة خليفة النائب الثاني للرئيسة.

وتضم عضوية المجلس عائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الجاسم، وعائشة محمد القطامي، وموزة عبيد الناصري، ومريم راشد بن الشيخ، ونور محمد التميمي، ومروة عبدالله المنصوري، وعلياء علي العامري، وعائشة عبيد المهيري، ومها عبداللطيف القرقاوي، وعائشة عبيد الشحي مقرراً.