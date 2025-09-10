الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«فلاي دبي» توقع اتفاقية شراكة مع «طيران تاروم»

«فلاي دبي» توقع اتفاقية شراكة مع «طيران تاروم»
10 سبتمبر 2025 16:45

 
دبي (الاتحاد)
وقّعت فلاي دبي اتفاقية شراكة جديدة مع خطوط تاروم الرومانية، تُتيح لمسافريها إمكانية الوصول بسلاسة إلى 15 وجهة ضمن شبكة الخطوط الرومانية عبر مطار بوخارست.
وبموجب الاتفاقية، سيحظى العملاء بخيارات سفر أوسع بين دولة ورومانيا وخارجها، إلى وجهات تشمل أثينا وأمستردام وبروكسل وكلوج نابوكا وفرانكفورت وباريس.
وقال راميش أنانثارامان، نائب الرئيس الأول الإقليمي لإدارة الإيرادات وفعالية الأعمال في فلاي دبي: يسرنا إضافة الخطوط الجوية الرومانية إلى قائمة شركائنا المتنامية في مجال رحلات الربط والمتابعة، وستتيح هذه الاتفاقية الجديدة لعملاء فلاي دبي الاستفادة من سهولة الوصول بين دبي وشبكة الخطوط الجوية الرومانية الإقليمية عبر شرق ووسط أوروبا، مما يعزّز التبادل التجاري والسياحي والثقافي.
وتُشغّل فلاي دبي رحلاتها إلى بوخارست منذ عام 2012، وقد شهدت نمواً متسارعاً في الطلب على السفر إلى السوق على مدى السنوات الماضية. 

وقال كوستين يورداتشي، المدير العام لشركة خطوط تاروم: بصفتنا الناقل الوطني لرومانيا، نحن سعداء بشراكتنا مع فلاي دبي، وهذا التعاون يعد خطوة استراتيجية بالنسبة لنا توفّر للمسافرين خيارات سفر موثوقة ومريحة، تربط بين كلا البلدين، وتعزّز من حركة السياحة والأعمال في المنطقة.

فلاي دبي
