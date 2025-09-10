تعاون بين «دبي للخدمات المالية» و«الأوراق المالية في هونغ كونغ»



دبي (الاتحاد)

وقّعت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، الجهة القانونية المستقلة المنوطة بتنظيم أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لترسيخ العلاقات المشتركة وأواصر التعاون فيما يخص الرقابة والإشراف التنظيمي على مديري صناديق الاستثمار الجماعي في منطقة اختصاص كل منهما، وذلك لضمان تجانس الامتثال والحوكمة والتنظيم العابر للحدود.

وتم الإعلان عن مذكرة التفاهم خلال مراسم التوقيع المقامة ضمن القمة العاشرة لمبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، تحت رئاسة جون كيه سي لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وحضور كل من الدكتور كيلفن وونغ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وجوليا لونج، الرئيس التنفيذي للهيئة، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يؤكد على أهمية التعاون التنظيمي العابر للحدود والعلاقات الراسخة المتينة والمتنامية لهونغ كونغ مع دول مبادرة الحزام والطريق.

ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل مارك ستيوارد واجوليا لونج، فإنها تُنشئ إطاراً تعاونياً للتشاور والتعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز أعمال الجهتين التنظيميتين في الإشراف والرقابة على الكيانات الخاضعة للتنظيم، التي تزاول أنشطة إدارة الاستثمارات أو تقديم الاستشارات عبر الحدود.

وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: مذكرة التفاهم سيكون من شأنها تمكين الشركات العمل في أسواق كلتا الجهتين بثبات ونزاهة، وهي تُجسد حرصنا المشترك في تحقيق أعلى مستويات التميز التنظيمي والابتكار في الأنشطة عبر الحدود.