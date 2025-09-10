الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تختتم جولة في 4 مدن صينية

«راكز» تختتم جولة في 4 مدن صينية
10 سبتمبر 2025 16:46

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
اختتم وفد من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، برئاسة رامي جلاد الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة شملت أربع مدن صينية رئيسية وهي شينزين ونينغشيا وشيامن وهانغتشو، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الاستثمارات المشتركة.
وعقدت قيادة «راكز» سلسلة اجتماعات مع نخبة من كبار المستثمرين ورواد الأعمال في قطاعات صناعية استراتيجية، شملت المركبات الكهربائية الذكية، وتصنيع الأثاث المتخصّص، والطائرات من دون طيار المخصّصة للاستخدامات التجارية، ومواد وتقنيات البناء الحديثة، وحلول التغليف المتقدمة، والصناعات التحويلية عالية القيمة.
وأجرى الوفد مباحثات معمَّقة مع مسؤولين من حكومة لونغهوا - شينزن، واتحاد رجال الأعمال الإماراتيين في مقاطعة قوانغدونغ، ومجموعة الصين الوطنية لمواد البناء، ركَّزت على تعزيز التكامل الصناعي، واستكشاف فرص شراكات تجارية مستدامة، وتوسيع قنوات التعاون بين الجانبين. وشاركت بفعالية في الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية في نينغشيا، حيث ألقى جلاد كلمة خلال مؤتمر التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ودولة الإمارات، تناول فيها أوجه التكامل الاستراتيجي بين الجانبين.
وقال جلاد: ناقشنا فرص تعاون ذات تأثير عالٍ في عدد من المدن والمناطق الصناعية المتقدمة، وتعكس اللقاءات التزامنا الراسخ ببناء جسور اقتصادية طويلة الأمد بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية الصين الشعبية، ونحن في راكز نوفّر بنية تحتية متطورة، وخدمات مرنة وموقعاً استراتيجياً يربطها بأسواق الشرق الأوسط وخارجه.
وشارك أنس حجاوي رئيس القطاع التجاري براكز في منتدى التعاون الدولي لطريق الحرير البحري، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة، حيث استعرض أبرز الفرص الاستثمارية في الإمارة، والمزايا التنافسية التي تتيحها راكز للمستثمرين الدوليين.
وتحتضن «راكز» اليوم أكثر من 300 شركة صينية تنشط في قطاعات متعددة، ومع مجتمع أعمال يضم ما يزيد على 35 ألف شركة تنتمي إلى أكثر من 50 قطاعاً.
وترتبط بشراكات استراتيجية مع ثمانية أقاليم صينية رئيسية، من بينها تيانجين، وشينزن (لونغهوا)، وونتشو، في إطار التزامها بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع قنوات التبادل الاقتصادي. 
وخلال الاجتماع الذي عُقد مع حكومة لونغهوا ضمن الجولة الأخيرة، جرى استعراض نتائج التعاون المشترك خلال العام الماضي، والإشادة بالتقدم المحرز على صعيد المشاريع والمبادرات الثنائية.
كما اتفق الجانبان على ترسيخ العلاقة عبر إنشاء آلية تواصل مؤسسية طويلة الأمد، تهدف إلى ضمان استمرارية التنسيق وتعزيز تنفيذ المبادرات المستقبلية.

أخبار ذات صلة
«راكز» تنظم جلسة لتعزيز الامتثال وتطوير البنية التحتية
«راكز» تنظم جلسة «أساسيات الضرائب والمحاسبة لغير الماليين»
راكز
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©