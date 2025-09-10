الاجتماع الـ 29 لمجلس «آيرينا» ينطلق بأبوظبي غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في أبوظبي غداً الخميس فعاليات الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).

وعلى مدى يومين، سيجتمع أكثر من 400 مسؤول حكومي من أعضاء آيرينا، الذين يضمون 169 دولة والاتحاد الأوروبي، لتقديم التوجيه الاستراتيجي لبرنامج عمل الوكالة، ومناقشة القضايا الملحّة التي تُشكّل مسار تحوّل الطاقة العالمي اليوم.

تتضمن أبرز الفعاليات الرئيسية للاجتماع التاسع والعشرين للمجلس مناقشة البرامج الخاصة بأمن الطاقة، واستكشاف مسارات لتنويع سلاسل التوريد، ودعم تقنيات الجيل التالي، فضلاً عن تعزيز قدرات التصنيع الإقليمية.

ويشمل الاجتماع أيضاً استعراض أحدث تحليلات وكالة «آيرينا» حول المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المتطوّر لسلاسل توريد الطاقة المتجددة، مع التركيز بوجهٍ خاصٍ على قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: تُعد سلاسل التوريد المتنوعة والمرنة والشفافة عنصراً ضرورياً لتحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفي حين أن التحوّل نحو مصادر الطاقة المتجددة يُعد عامل تمكين رئيسياً لأمن الطاقة واستقلالها، فإن سلاسل التوريد العالمية لا تزال تتركز في عددٍ قليلٍ من الدول، ولهذا، يجب أن تسعى الجهود الرامية إلى تنويع هذه السلاسل للتعامل مع الحقائق الاقتصادية المعقدة، مما يجعل الاجتماع الـ 29 لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» فرصة مهمة لتعزيز هذا الحوار الجماعي وإحراز تقدم في هذا النقاش.

ومن جانبه، قال فرانسيسكو شاكون هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات والسعودية والأردن، بصفته رئيساً لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في دورته التاسعة والعشرين: كانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ولا تزال، أداة ناجحة وشاملة لمجموعة كبيرة ومتنوعة من الدول في سعيها لإيجاد حلول لتحقيق التحوّل نحو طاقة مستقبلية مستدامة، وبصفتي رئيساً كوستاريكياً للاجتماع التاسع والعشرين للمجلس، سنضع موضوعات مثل تحوّل الطاقة، وإزالة الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة في طليعة أهدافنا وأفكارنا.

وسيناقش أعضاء «آيرينا» تعزيز الاستثمارات في وقود الطيران المستدام، الذي تعتبره الوكالة عنصراً أساسياً لإزالة الكربون من رحلات الطيران طويلة المدى، وسوف تستعرض الوكالة أحدث جهودها في مجال دعم مشاريع وقود الطيران المستدام وحشد الاستثمارات من خلال منصاتها التمويلية، ومساعدة الدول والمطورين على الانتقال بهذه المشاريع من مرحلة الأفكار إلى مرحلة قابلية التمويل ومن ثم التنفيذ.

ويختتم الاجتماع الـ 29 للمجلس جدول أعماله بتحديد أولويات العمل المستقبلية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والقضايا المؤسسية الرئيسية، والاستعدادات الخاصة بعقد الدورة الثلاثين للمجلس.

ويبلغ عدد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» 169 بلداً، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتسعى أكثر من 15 دولة إضافية للانضمام إليها. وتعمل الوكالة على تمكين التعاون الدولي والشراكات لمكافحة تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة وفرص الحصول على الطاقة، وضمان أمن الطاقة وبناء اقتصادات ومجتمعات مرنة.