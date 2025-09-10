الإمارات تُعيد الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني

رشا طبيلة (دبي)

أكدت الإمارات إعادة ترشحها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولية «الايكاو» للسنوات الثلاث المقبلة حيث تجرى الانتخابات ضمن أعمال الجمعية العمومية الثانية والأربعين للمنظمة المقررة من 23 سبتمبر الحالي حتى 3 أكتوبر القادم في مدينة مونتريال- كندا، إذ تتنافس الدول الـ193 عضوًا على 36 مقعداً بالمجلس.

وكانت الإمارات قد فازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007 مما ساهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وكشف المهندس سعيد السويدي الممثل الدائم لبعثة الدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» من مونتريال بكندا عبر الاتصال المرئي، خلال مشاركته بالاجتماع الثالث لشبكة إعلام الطيران المدني الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني أمس في دبي، إن الإمارات ستعرض أكثر من 25 ورقة عمل خلال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني «الإيكاو» وانتخابات مجلس المنظمة.

وأضاف «سيتم عرض مشاريع جديدة إماراتية متعلقة بالذكاء الاصطناعي إضافة إلى الإعلان خلال الاجتماع عن إطلاق مختبر إماراتي متكامل للمسرعات الحكومية بقطاع الطيران ومنحه للمنظمة».

وخلال الاجتماع الإعلامي أمس، تم استعراض مسيرة دولة الإمارات في مجلس الإيكاو، والتي حافظت على عضويتها فيه منذ عام 2007 عبر تجديد انتخابها كل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس المكانة الريادية التي تحتلها الدولة في قطاع الطيران العالمي.

كما تم تسليط الضوء على العلاقات القوية التي تربط الدولة بالمنظمة، إلى جانب استعراض أبرز الملفات المستجدة، من بينها شراكة دولة الإمارات والإيكاو وجهود البعثة الدائمة للدولة في المنظمة، إضافة إلى ⁠جهود التحول نحو منظومة أكثر استدامة لقطاع الطيران وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحولات المستقبلية في القطاع، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة للمطارات، فضلا عن ⁠برنامج التعاون الدولي ومستهدفاته التي تدعم تطوير قطاع الطيران الدولي.

وقال السويدي: سيتم تقديم خلال الجمعية العمومية مشاريعنا في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران ومن الممكن أن نكون من أوائل الدول التي تقدم مشاريع حية بالذكاء الاصطناعيوموجودة على أرض الواقع.

وأشار إلى أن دولة الإمارات في صدد توقيع اتفاقية ثنائية مع «الإيكاو» خلال الجمعية العمومية المقبلة متعلقة بالذكاء الاصطناعي في الطيران، وهي مبادرة من حكومة دولة الإمارات.

وفيما يتعلق بالمختبر للمسرعات الحكومية، قال السويدي: «سنقدم مختبراً متكاملاً في المسرعات الحكومية، حيث سيكون أول مختبر من نوعه في منظمة تابعة للأمم المتحدة، وسيتم الإعلان عنه في الجمعية العمومية المقبلة».

وفي ذات السياق قال يوسف العزيزي المدير العام المساعد لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات على هامش الاجتماع أمس: إن وجود دولة الإمارات في المجلس، لاسيما في الدورات السابقة عزز موقعها ودورها الإقليمي والدولي ودورها في اتخاذ القرار وصياغة اللوائح والتشريعات والقوانين بما يدعم المصلحة الدولية والمصلحة الوطنية.

وأضاف: دور دولة الإمارات لم يقتصر على عضويته في المجلس منذ 2007، بل عزز من عملية وجودها من خلال العضوية في لجان فنية أخرى بما يخص أمن وسلامة الطيران والملاحة الجوية.

وأكد أن الاستعدادات للدورة المقبلة ستتمثل في الاستمرار بنقل تجارب دولة الإمارات على مستوى دولي، مع التركيز على ملفات المسرعات الحكومية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطيران المدني.

ويشهد قطاع الطيران المدني الإماراتي نمواً مستمراً، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية لمطارات الإمارات لأكثر من 160 مليون مسافر سنوياً في الوقت الراهن، في وقت يسهم قطاع النقل الجوي بـ 338 مليار درهم بشكل مباشر وغير مباشر باقتصاد الدولة، أي ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.