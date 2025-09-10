الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات للألمنيوم» تطلق أكاديمية لتطوير المهارات المهنية في القطاع الصناعي

«الإمارات للألمنيوم» تطلق أكاديمية لتطوير المهارات المهنية في القطاع الصناعي
10 سبتمبر 2025 19:39
10 سبتمبر 2025 19:39


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن إطلاق «أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم»، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات المهنية في القطاع الصناعي، بما يدعم النمو المستقبلي للشركة ويعزز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
أطلقت المبادرة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار»، وتعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع صناعة الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتُقدم الأكاديمية فرصاً تعليمية وتطويرية مميزة لموظفي الشركة على جميع المستويات، وذلك من خلال توفير مسارات التطوير المهني والبرامج التعليمية بقيادة نخبة من الخبراء والمدربين، إضافة إلى التجارب والتدريبات العملية. 
وصُممت البرامج لصقل المهارات التقنية والمهنية والقيادية اللازمة للنجاح والتفوق في بيئة العمل الصناعية المتنامية، وتعزز جاهزيتهم لدعم النمو المستقبلي للقطاع، وتتيح الأكاديمية للموظفين فرصاً مصممة خصيصاً لدعم طموحاتهم المهنية عبر جميع المستويات، بدءاً من الموظفين الجدد ووصولاً إلى المتخصصين والقادة أصحاب الخبرة.
ويتم تقديم برامج «أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم» في موقعي الشركة في الطويلة وجبل علي، حيث تشكل المظلة الرئيسة لجميع برامج التدريب والتطوير التابعة للشركة، بما في ذلك برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وظفت في عام 2024 أكثر من 220 من الكوادر الوطنية الشابة في برامج التدريب الوطنية وبرنامج تدريب الخريجين التابعة لها.

 

