2800 جهة عارضة تشارك بمعرض «الخمسة الكبار» في دبي نوفمبر القادم



دبي (الاتحاد)

تُقام الدورة الـ 46 من معرض «الخمسة الكبار» (Big 5 Global) من 24 وحتى 27 نوفمبر القادم في مركز دبي التجاري العالمي، بدعمٍ من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والدفاع المدني - دبي، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 2800 جهة عارضة، وما يزيد على 8500 اختصاصي من مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البناء والتطوير الحضري، بدءاً من التخطيط، مروراً بالبناء، ووصولاً إلى التشغيل وخدمات ما بعد البناء.

ويوفر المعرض هذا العام منصة تجمع الموردين وخبراء القطاع وصنّاع السياسات والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لمناقشة أبرز القضايا الملحّة في القطاع، بالإضافة إلى توفير الحلول العملية، وفرص التواصل الاستراتيجية، والرؤى القيّمة لمساعدة مختلف الجهات المعنية على تلبية مستويات الطلب المتزايدة، وتقديم الحلول الفعالة في ظل الضغوطات الراهنة، وتحقيق النمو المستدام بهدف إرساء النجاح طويل الأمد.

وقالت جوزين هيمانز، النائب الأول للرئيس لفعاليات الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: يمر قطاع البناء العالمي اليوم بمرحلة مفصلية، إذ تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مستويات غير مسبوقة من مشاريع التطوير الحضري، لكن توجد العديد من الضغوطات التي تعترض عمليات التسليم النهائية لتلك المشاريع، وفي ضوء هذا التطور المتسارع والفرص المتاحة، يوفر معرض «Big 5 Global» للحضور منصة مميزة تتيح لهم الاطلاع على المشاريع القائمة، والتواصل المباشر مع الجهات المعنية الرئيسية، واستكشاف الرؤى والآراء السائدة حالياً في المشهد، مما يتيح لقطاع البناء والتطوير الحضري تجاوز التعقيدات الراهنة.