ارتفاع الوظائف في كوريا بأكثر من 100 ألف للشهر الثالث

سيؤول (وام)



أعلنت كوريا الجنوبية أنها استحدثت خلال شهر أغسطس الماضي نحو 166 ألف وظيفة، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 100 ألف للشهر الثالث على التوالي.

ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن بيانات هيئة الإحصاء الكورية، أن عدد العاملين في البلاد بلغ 28.97 مليون شخص الشهر الماضي بزيادة 166 ألف وظيفة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن شهر أغسطس يمثل أيضاً نمواً على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي، مشيرة إلى استمرار تراجع التوظيف في قطاعي التصنيع والبناء على الرغم من النمو الإجمالي.

وفقد قطاع التصنيع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي 61 ألف وظيفة في أغسطس مقارنة مع العام السابق، ما أدى إلى استمرار التباطؤ للشهر الرابع عشر على التوالي، كما واصل قطاع البناء المعاناة حيث خسر 132 ألف وظيفة ليستمر تراجعه لمدة 16 شهراً متتالياً. وكان النمو الإجمالي في الوظائف في الشهر الماضي مدعوماً إلى حد كبير بتوظيف كبار السن.

وارتفعت الوظائف لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بمقدار 401 ألف عن العام السابق، بينما زادت في صفوف من يبلغون الثلاثينيات بمقدار 96 ألفاً، وشهدت الفئات العمرية الأصغر انخفاضاً ملحوظاً. وتراجعت الوظائف للأشخاص في العشرينيات بمقدار 195 ألفاً مقابل خسارة 130 ألف وظيفة في يوليو. وانخفضت الوظائف لمن هم في الأربعينيات بمقدار 73 ألف وظيفة. وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن هذه الفئات العمرية تشهد أيضاً انخفاضاً في عدد السكان، ما يؤدي إلى انخفاض معدل التوظيف.