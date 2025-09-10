الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع الوظائف في كوريا بأكثر من 100 ألف للشهر الثالث

ارتفاع الوظائف في كوريا بأكثر من 100 ألف للشهر الثالث
11 سبتمبر 2025 01:59

سيؤول (وام)

أعلنت كوريا الجنوبية أنها استحدثت خلال شهر أغسطس الماضي نحو 166 ألف وظيفة، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 100 ألف للشهر الثالث على التوالي.
ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عن بيانات هيئة الإحصاء الكورية، أن عدد العاملين في البلاد بلغ 28.97 مليون شخص الشهر الماضي بزيادة 166 ألف وظيفة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت أن شهر أغسطس يمثل أيضاً نمواً على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي، مشيرة إلى استمرار تراجع التوظيف في قطاعي التصنيع والبناء على الرغم من النمو الإجمالي.
وفقد قطاع التصنيع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المحلي 61 ألف وظيفة في أغسطس مقارنة مع العام السابق، ما أدى إلى استمرار التباطؤ للشهر الرابع عشر على التوالي، كما واصل قطاع البناء المعاناة حيث خسر 132 ألف وظيفة ليستمر تراجعه لمدة 16 شهراً متتالياً. وكان النمو الإجمالي في الوظائف في الشهر الماضي مدعوماً إلى حد كبير بتوظيف كبار السن.
وارتفعت الوظائف لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر بمقدار 401 ألف عن العام السابق، بينما زادت في صفوف من يبلغون الثلاثينيات بمقدار 96 ألفاً، وشهدت الفئات العمرية الأصغر انخفاضاً ملحوظاً. وتراجعت الوظائف للأشخاص في العشرينيات بمقدار 195 ألفاً مقابل خسارة 130 ألف وظيفة في يوليو.  وانخفضت الوظائف لمن هم في الأربعينيات بمقدار 73 ألف وظيفة. وأشارت هيئة الإحصاء إلى أن هذه الفئات العمرية تشهد أيضاً انخفاضاً في عدد السكان، ما يؤدي إلى انخفاض معدل التوظيف.

أخبار ذات صلة
في عصر العمل الرقمي.. الذكاء الاصطناعي يفتح أبواباً جديداً لذوي الاحتياجات الخاصة
«رؤية 2025» ينطلق في 23 سبتمبر بدبي
كوريا
كوريا الجنوبية
الوظائف
آخر الأخبار
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يعزز التعاون مع اتحاد ألعاب القوى
اليوم 15:18
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اقتصاد
«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
اليوم 15:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©