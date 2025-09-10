%25.7 نمو رصيد «المركزي» من الذهب خلال النصف الأول

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة %25.7 خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنحو 5.9 مليار درهم ليصل إلى 28.883 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 22.981 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.

وكشفت البيانات عن استحواذ بنوك أبوظبي على نسبة %46.9 من إجمالي الائتمان الممنوح من البنوك، وعلى نسبة %44.9 من الودائع، بالإضافة إلى استحواذها على نسبة %53.3 من استثمارات القطاع المصرفي، فيما شكّلت أصول بنوك أبوظبي نسبة %48.1 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة.



أصول واستثمارات

وأكدت بيانات المصرف المركزي عن شهر يونيو الماضي نمو أصول بنوك أبوظبي بنسبة 16.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.393 تريليون درهم، مقابل 2.050 تريليون درهم في يونيو 2024، ولتحقق أصول بنوك أبوظبي نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث بلغت 2.169 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي ضمن تقرير المؤشرات المصرفية بحسب الإمارة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي نحو 1.095 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقابل 986.9 مليار درهم في يونيو 2024، بزيادة تعادل 108 مليارات درهم، وبنسبة نمو 10.9% على أساس سنوي، كما نمت القيمة الإجمالية للائتمان المقدم من بنوك أبوظبي بمقدار 6.6% خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى يونيو 2025، وبمقدار 68.1 مليار درهم، حيث بلغت 1.026 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت أن إجمالي الائتمان، الذي قدمته بنوك أبوظبي للقطاع الخاص، زاد بنسبة 7.9% على أساس سنوي، وبنسبة 5.5% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 638.9 مليار درهم في يونيو 2025، مقابل 592.1 مليار درهم في يونيو 2024 ونحو 605.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وزاد إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي بنحو 78.9 مليار درهم وبنسبة 22.8% على أساس سنوي، لتبلغ 425.2 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 346.3 مليار درهم في يونيو 2024، وبنسبة نمو 10.8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث سجلت 383.6 مليار درهم في ديسمبر 2024.

وأشارت البيانات إلى أن ودائع بنوك أبوظبي نمت بنسبة 11.3% على أساس سنوي، وبمقدار138.9 مليار درهم، لتتجاوز 1.368 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 1.229 تريليون في يونيو 2024، فيما نمت ودائع بنوك أبوظبي بنسبة 5.1% خلال النصف الأول من العام الحالي وبمقدار 65.9 مليار درهم، حيث كانت قد سجلت 1.302 تريليون درهم نهاية العام الماضي.



مصارف إسلامية

إلى ذلك، ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح من المصارف الإسلامية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 19.9% على أساس سنوي، وبنسبة 11.9% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى 547 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 456.4 مليار درهم في يونيو 2024 ونحو 488.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي، حسب إحصائيات المؤشرات المصرفية حسب نوع المصارف «تقليدية وإسلامية» الصادرة عن المصرف المركزي.

وأكدت الإحصائيات أن نسبة نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية بلغت 8.7% على أساس سنوي، وبنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام الحالي، بعد أن بلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك التقليدية 1.787 تريليون درهم في يونيو الماضي، مقابل 1.644 تريليون درهم في يونيو 2024، ونحو 1.692 تريليون درهم في ديسمبر 2024.

وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية بلغ 888.3 مليار درهم في يونيو 2025، مقارنة بنحو 753.1 مليار درهم في يونيو 2024 ونحو 794.8 مليار درهم في ديسمبر2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 18% ونسبة 11.8% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وفي المقابل بلغ إجمالي أصول البنوك التقليدية 4.85 تريليون درهم في يونيو 2025، مقارنة بنحو 3.557 تريليون درهم في يونيو 2024، ونحو 3.763 تريليون درهم في ديسمبر2024، بنسبة نمو سنوي بلغت 14.8% ونسبة 8.5% خلال النصف الأول من عام 2025.

وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نمت ودائع المصارف الإسلامية إلى 655.9 مليار درهم في يونيو الماضي، مقابل 568.8 مليار درهم في ديسمبر 2024، ونحو 538 مليار درهم في يونيو2024، ولتحقق نمواً بنسبة 21.9% على أساس سنوي، وبنسبة 15.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما زادت ودائع البنوك التقليدية بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وبنسبة 4.9% خلال 6 أشهر، لتبلغ نحو 2.39 تريليون درهم في يونيو 2025، مقارنة مع 2.278 تريليون درهم في ديسمبر الماضي و2.154 تريليون درهم في يونيو 2024.



%15.6 نمو استثمارات البنوك الإسلامية خلال عام

أشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن استثمارات البنوك الإسلامية زادت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 15.6% على أساس سنوي، وبنسبة 10.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 173.8 مليار درهم في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 157.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و150.4 مليار درهم في يونيو 2024.

وفي المقابل، بلغت استثمارات البنوك التقليدية 622.9 مليار درهم في يونيو 2025، مقابل 576.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي و529.8 مليار درهم بنهاية يونيو 2024، بارتفاع نسبته 17.6% على أساس سنوي، وبنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الحالي.



