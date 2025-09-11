الذهب يسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط ترقب لبيانات أميركية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس إذ عززت بيانات جاءت أضعف من التقديرات لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة من التوقعات القوية بالفعل بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون كذلك بيانات رئيسية لتضخم أسعار المستهلكين للحصول على مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3645.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0044 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 3682.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 41.13 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1392.55 دولار. وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1181.56 دولار.



