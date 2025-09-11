أسعار النفط تستقر وسط ضعف الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل ضعف الطلب في الولايات المتحدة واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.69 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر مقابل توقعات بسحب مليون برميل. وارتفعت مخزونات البنزين أيضا وزادت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل.

ويتوقع المحللون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

في غضون ذلك، من المقرر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير.



