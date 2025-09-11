الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار النفط تستقر وسط ضعف الطلب

أسعار النفط(موضوعية)
11 سبتمبر 2025 08:30

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل ضعف الطلب في الولايات المتحدة واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا أو 0.01 بالمئة إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 63.69 دولار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر مقابل توقعات بسحب مليون برميل. وارتفعت مخزونات البنزين أيضا وزادت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل.
ويتوقع المحللون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك، من المقرر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير.

أخبار ذات صلة
ارتفاع أسعار النفط
النفط يرتفع بفضل قرار "أوبك+"
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©