اقتصاد

«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي

«الدار» تُطلِق مشروع «رايز من أثلون» في دبي
11 سبتمبر 2025 15:16

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق «رايز من أثلون» في دبي، والذي يضم 8 مبانٍ، ويمثل المرحلة النهائية من مجمّع «أثلون»، حيث يطل على الحديقة المركزية للمجمّع، وذلك بعد النجاح الذي حققه إطلاق وحدات الفلل والتاون هاوس في عام 2024.
ويأتي تطوير مشروع «رايز من أثلون» في إطار الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة. ويضم المشروع أكثر من 1200 شقة سكنية متنوعة بين غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم.
وحصد المخطط الرئيسي لـ«أثلون» الفئة البلاتينية من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، ليصبح بذلك أول مجمّع سكني معتمد من نوعه في دولة الإمارات في مجالي التخطيط والتصميم العمراني.
ومن المقرر بدء عمليات بيع وحدات المرحلة النهائية من المشروع لكافة الجنسيات ابتداءً من 19 سبتمبر 2025.
ويتميز مشروع «رايز من أثلون» بموقع استراتيجي مميز بجوار القرية العالمية في دبي، حيث يتيح سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الحيوية.

