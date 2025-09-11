«أبوظبي العالمي» و«الأوراق المالية بهونغ كونغ» يناقشان فرص إدارة الأصول



أبوظبي (الاتحاد)

استضافت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ جلسة حوارية رفيعة المستوى في هونغ كونغ لمناقشة الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ ضمن أبوظبي العالمي (ADGM).

وشارك في الجلسة الحوارية، التي ترأستها جوليا ليونغ، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وإيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، أكثر من 20 من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات إدارة الأصول في هونغ كونغ.

فيما شهدت الجلسة أيضاً مشاركة كريستينا تشوي، المدير التنفيذي للمنتجات الاستثمارية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، وفيليب ريتشارد، المدير التنفيذي للشؤون الدولية في سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM).

وتناول الحوار مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص المتاحة لمديري الأصول في هونغ كونغ للوصول إلى المستثمرين في أبوظبي العالمي (ADGM) وفي دولة الإمارات عموماً من خلال نظام الاعتراف المتبادل بترخيص الصناديق الاستثمارية في دولة الإمارات.

وقال إيمانويل جيفاناكيس: يسعدنا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ لاستضافة هذه الجلسة الحوارية رفيعة المستوى التي شهدت نقاشات مهمة ووفّرت منصةً قيّمة لاستكشاف الفرص الجديدة والواعدة في قطاع إدارة الأصول، حيث نلتزم بتشجيع الابتكار وتعزيز ثقة المستثمرين، ودفع عجلة النمو المستدام، انطلاقاً من مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة، وإننا نتطلع إلى البناء على الرؤى القيمة التي طرحت اليوم لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة لمنظومتنا المالية.

من جانبها السيدة ليونغ: «يمثل الحوار اليوم امتداداً للأسس الراسخة التي وضعتها مذكرة التفاهم الموقعة في مايو مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث نواصل استكشاف آفاق أوسع للتعاون المشترك وتعزيز قنوات التواصل، ومن خلال جمع نخبة من قادة القطاع والجهات التنظيمية، نرسّخ شراكات أعمق تسهم في تسهيل وصول مديري الأصول في هونغ كونغ إلى السوق الاماراتي».

وفي ندوة متخصصة نُظمت لاحقاً، قدّمت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) إحاطة شاملة حول المتطلبات التنظيمية لتوزيع الصناديق الاستثمارية عبر الحدود من قبل مديري الأصول. وشارك فيها أكثر من 30 ممثلاً عن قطاع إدارة الأصول في المدينة.