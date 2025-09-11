«أدنوك» تُعلِن تنفيذ عملية نقل داخلي لحصصها في شركاتها المُدرَجة إلى «XRG»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أنها ستنقل حصص ملكيتها في شركاتها المُدرجة إلى XRG، شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة المملوكة لها.

ومن خلال حصتها البالغة 100% في «XRG»، ستبقى «أدنوك» المالك النهائي للشركات المدرجة وستحتفظ بالسيطرة عليها، وهو ما يؤكد التزامها الراسخ بخلق القيمة على المدى البعيد وتركيزها على انضباط رأس المال.

وأوضحت أنه لن يكون لنقل ملكية الأسهم، الذي يعد إجراءً إدارياً داخلياً، أي تأثير على الشركات المُدرَجة من حيث العمليات اليومية والإدارة التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية.

وستبقى سياسات توزيعات أرباح هذه الشركاتمن دون تغيير في ضوء التزام «أدنوك» بتقديم عوائد متوقعة ومستدامة للمساهمين.

وستسهم عملية النقل الداخلي للأسهم في تعزيز حجم «XRG» ومركزها المالي وخططها طويلة الأمد للنمو، مستفيدةً من تدفقات أرباح جذابة ومستقرة بدعم من خطط الشركات المُدرجة للنمو المنضبط وتحقيق أفضل عائدات لرأس المال.

وتشمل هذه الخطوة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، وأدنوك للحفر، وأدنوك للغاز، وأدنوك للإمداد والخدمات.

وحسب ما اُعلن سابقاً، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة وإنجاز صفقة اندماج شركتَي «بروج بي إل سي» (بروج) و«بورياليس إيه جي» (بورياليس) لتأسيس «مجموعة بروج الدولية» التي من المخطط أن تستحوذ على شركة «نوفا للكيماويات» (نوفا)، سيتم نقل كامل حصة «أدنوك» في هذه المجموعة إلى شركة «XRG».

كما أكدت «أدنوك» أن كامل حصتها في شركة فيرتيغلوب مملوكة عبر شركة «XRG».

يُذكَر أن «أدنوك» أتمَّت نقل حصص الأغلبية التي كانت تملكها في شركات «أدنوك للتوزيع» و«أدنوك للغاز» و«أدنوك للإمداد والخدمات»، وذلك من خلال عملية نقل خارج قاعة التداول لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويجري العمل على استكمال الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات ذات الصلة لعملية نقل حصتها في شركة «أدنوك للحفر».