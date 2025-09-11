الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي للسلع» يوقّع شراكة مع «الوطنية لترويج تكنولوجيا المعلومات» في سيؤول

«دبي للسلع» يوقّع شراكة مع «الوطنية لترويج تكنولوجيا المعلومات» في سيؤول
11 سبتمبر 2025 17:01

 
دبي (الاتحاد)
أبرم مركز دبي للسلع المتعددة، شراكة مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات (NIPA)، والتي وُقِّعَت خلال فعاليات جولته الترويجية العالمية «وجد من أجل التجارة» التي أقيمت في سيؤول.
وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى إرساء إطار عمل استراتيجي، يتيح لكل من مركز دبي للسلع المتعددة و«الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات» تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن تشجيع الشراكات القائمة على الابتكار، وتسريع وتيرة التوسع العالمي للشركات الكورية الناشئة انطلاقاً من دبي، للاستفادة من بيئتها الاقتصادية الحيوية وموقعها الاستراتيجي الفريد.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقدّم مركز دبي للسلع المتعددة الدعم اللازم والمصمم خصيصاً للشركات الكورية الجنوبية المؤهلة، حيث يشمل ذلك تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، وتقديم الإرشادات اللازمة لدخول الأسواق، وضمان اندماجها السلس في منظومته التكنولوجية التي تشهد نمواً متسارعاً، لتمكينها من تحقيق النجاح والازدهار.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تمثّل شراكتنا مع الوكالة الوطنية لترويج صناعة تكنولوجيا المعلومات خطوة محورية لتحفيز تدفقات جديدة لرأس المال بين دولة الإمارات وكوريا، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا، ودعم الجيل القادم من الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتوسيع نطاق أعمالها على الصعيد العالمي انطلاقاً من دبي.
وأضاف: يتزامن هذا الإعلان مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا حيز التنفيذ، وهو ما يعزّز ممرات التجارة والاستثمار ويخلق فرصاً تجارية جديدة لكلا الجانبين، ومع احتضان المركز لأكثر من 110 شركات كورية، فإننا الوجهة المفضلة في المنطقة للشركات الكورية، وهي مكانة ستسهم هذه الشراكة في تعزيزها وترسيخها، بما يفتح آفاقاً أرحب للنمو والازدهار المتبادل.

