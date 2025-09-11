«تبريد» تُضيف برجاً جديداً إلى شبكتها في دبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «تبريد» عن ضمّ «برج المدينة - 1 - City Tower» إلى شبكتها للتبريد المستدام في دبي، حيث ستوفّر 5300 طن تبريد من محطة «DB-01» في منطقة السطوة التي تبلغ قدرتها 22,400 طن تبريد.

يأتي ذلك عقب إنجاز شركة «H&H للتطوير العقاري» عمليات الإنشاء وافتتاح المشروع المكوّن من 93 طابقاً، ويضم مجموعة متنوعة من المرافق السكنية والتجارية الفاخرة.

يبلغ ارتفاع البرج 362.8 متر، ويقع على شارع الشيخ زايد، ويضم 695 وحدة سكنية. ويشمل البرج الجديد نحو 700 شقة سكنية فاخرة وأربعة طوابق مخصّصة للمساحات المكتبية وطابقين لأماكن الضيافة والبيع بالتجزئة.

وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نفتخر في تبريد بدعم أبرز مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تبريد مستدامة وموثوقة، تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي النمو وكفاءة الطاقة، ويجسّد ربط البرج بشبكتنا لتبريد المناطق التزامنا الراسخ بدفع عجلة التقدم المستمر وتعزيز مسيرة التطور في مدينة دبي».

وشهد النصف الأول لعام 2025 إبرام اثنتين من كبرى الصفقات في تاريخ الشركة الممتد على 27 عاماً، في شهر يونيو 2025، أعلنت «تبريد» عن استحواذها على شركة «بال كولينج القابضة» بالشراكة مع شركة «سي في سي دي آي أف» مما زاد قدرتها التشغيلية بأكثر من 182 ألف طن تبريد في أبوظبي، ومهّد الطريق لنمو القدرة التشغيلية إلى 600 ألف طن تبريد على المدى الطويل.

وفي مايو 2025، أبرمت شركة «تبريد» اتفاقية امتياز حصرية بقدرة تشغيلية 250 ألف طن تبريد لتقديم خدمات تبريد المناطق المستدام لمشروع «نخلة جبل علي» بالشراكة مع شركة «دبي القابضة».