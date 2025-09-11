الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تبريد» تُضيف برجاً جديداً إلى شبكتها في دبي

«تبريد» تُضيف برجاً جديداً إلى شبكتها للتبريد المستدام في دبي
11 سبتمبر 2025 17:02

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «تبريد» عن ضمّ «برج المدينة - 1 - City Tower» إلى شبكتها للتبريد المستدام في دبي، حيث ستوفّر 5300 طن تبريد من محطة «DB-01» في منطقة السطوة التي تبلغ قدرتها 22,400 طن تبريد.
يأتي ذلك عقب إنجاز شركة «H&H للتطوير العقاري» عمليات الإنشاء وافتتاح المشروع المكوّن من 93 طابقاً، ويضم مجموعة متنوعة من المرافق السكنية والتجارية الفاخرة.
يبلغ ارتفاع البرج 362.8 متر، ويقع على شارع الشيخ زايد، ويضم 695 وحدة سكنية. ويشمل البرج الجديد نحو 700 شقة سكنية فاخرة وأربعة طوابق مخصّصة للمساحات المكتبية وطابقين لأماكن الضيافة والبيع بالتجزئة.
وقال خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «نفتخر في تبريد بدعم أبرز مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات من خلال تقديم حلول تبريد مستدامة وموثوقة، تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي النمو وكفاءة الطاقة، ويجسّد ربط البرج بشبكتنا لتبريد المناطق التزامنا الراسخ بدفع عجلة التقدم المستمر وتعزيز مسيرة التطور في مدينة دبي».
وشهد النصف الأول لعام 2025 إبرام اثنتين من كبرى الصفقات في تاريخ الشركة الممتد على 27 عاماً، في شهر يونيو 2025، أعلنت «تبريد» عن استحواذها على شركة «بال كولينج القابضة» بالشراكة مع شركة «سي في سي دي آي أف» مما زاد قدرتها التشغيلية بأكثر من 182 ألف طن تبريد في أبوظبي، ومهّد الطريق لنمو القدرة التشغيلية إلى 600 ألف طن تبريد على المدى الطويل.
وفي مايو 2025، أبرمت شركة «تبريد» اتفاقية امتياز حصرية بقدرة تشغيلية 250 ألف طن تبريد لتقديم خدمات تبريد المناطق المستدام لمشروع «نخلة جبل علي» بالشراكة مع شركة «دبي القابضة».

 

 

أخبار ذات صلة
إسمنت مبتكر لتبريد المباني
تبريد
آخر الأخبار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
علوم الدار
سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي الـ12
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©