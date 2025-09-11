الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع الهند

«غرفة رأس الخيمة» تبحث تعزيز التعاون التجاري مع الهند
11 سبتمبر 2025 17:05

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مع وفد تجاري هندي، آفاق التعاون التجاري والاقتصادي، وسُبل تعزيزهما في إطار العلاقات بين البلدين واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بحضور الدكتور أحمد الشميلي مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، بي جي كريشنان، القنصل الإداري والتجاري بالقنصلية العامة للهند في دبي والإمارات الشمالية. 
وأشار يوسف إسماعيل، خلال اللقاء، إلى حرص كل من غرفة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب الدائم، على تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما فيما يخص قطاع الأعمال، والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في رأس الخيمة وجمهورية الهند، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة تزخر بموارد كثيرة، ما يجعل فضاء الاستثمار بها زاخراً وواعداً، كما يؤهلها موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز، لأداء دور محوري وإستراتيجي بالمنطقة، لاسيما توسعها في إنشاء المناطق الحرة، لدعم بيئة استثمارية عالمية، مدعومة بحوافز متنوّعة، والتي تمثل عنصر جذب للاستثمارات الخارجية. 
من جانبه أكد بي جي كريشنان، عمق العلاقات التاريخية والتجارية منذ القدم بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص، مشيداً بما تحظى به إمارة رأس الخيمة، من مقومات استثمارية تشجع المستثمر الأجنبي، فضلاً عن التسهيلات التي تقدم للمستثمر، وحثّ أصحاب الأعمال من كلا الجانبين على الاستفادة وتبادل الخبرات.

غرفة رأس الخيمة
