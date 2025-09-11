اجتماع مجلس «آيرينا» بأبوظبي يستعرض التقدم في برامج الطاقة المتجددة

أبوظبي (وام)

انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي من أعضاء الوكالة يمثلون 169 دولة والاتحاد الأوروبي.

ويعقد الاجتماع على مدى يومي 11 و12 من سبتمبر الجاري لمناقشة أولويات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من برامج العمل والإجراءات الإدارية والمؤسسية ووضع استراتيجيتها للعامين المقبلين.

وقالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى «آيرينا» إن الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لأعضاء الوكالة للمشاركة في صياغة سياساتها وأولوياتها المستقبلية، وتمنح المشاركين دوراً فاعلاً في رسم الرؤية المستقبلية لعمل «آيرينا».

وأضافت الحوسني أن الاجتماع الـ 29 لمجلس الوكالة، يتيح فرصاً نوعية لمتابعة التقدم في برامج الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتقييم الإنجازات السابقة بما يسهم في تعزيز جهود الانتقال الطاقي العالمي ويشكل منصة حيوية لتبادل الخبرات ومراجعة المعلومات مما يمكن الوكالة من تحديد الأولويات بشكل مستمر ومتجدد، وتوجيه جهودها بما يتوافق مع الاحتياجات العالمية والطموحات المستقبلية.

ولفتت إلى الحضور الواسع خلال اليوم الأول سواء من أعضاء المجلس أو أعضاء الوكالة، والذي يعكس التزام الدول بالعمل المشترك لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، ويسمح بصياغة السياسات والإجراءات التي تضمن تحقيق تقدم متوازن ومستدام في جميع المناطق.

من جانبه، سلط فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام «آيرينا» الضوء على التقدم العالمي المحرز في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل رقماً قياسياً في القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية المتجددة الجديدة والتي بلغت 582 جيجاواط، مؤكداً أن البيانات الأولية لعام 2025 تشير إلى تجاوز الرقم القياسي الجديد لإنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 جيجاواط.