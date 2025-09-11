الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

37% نمو بعدد الرخص المهنية الجديدة في عجمان خلال النصف الأول

11 سبتمبر 2025 19:55


عجمان (وام)
أظهرت إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان نمواً بنسبة 37% بعدد الرخص المهنية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2025 وهو ما يعكس تحسن القدرة الاستيعابية للاقتصاد واستمرار جاذبية بيئة الأعمال في إمارة عجمان.
ووفقاً للتقرير الصادر عن مكتب عجمان للتنافسية، فقد ارتفعت الرخص الجديدة الصادرة في النصف الأول لعام 2025 بنسبة 24% ومن بينها الصناعية بنسبة 11%، و التجارية بـ9% في حين شهدت الرخص المجددة نمواً بنسبة 8% ومن بينها الرخص التجارية بواقع 9% والرخص الصناعية بالنسبة نفسها، فيما نمت الرخص المهنية بنسبة 8% خلال الفترة ذاتها، مقارنة بالعام السابق.
وأكد المكتب أن هذه الزيادة في معدلات تجديد الرخص تعكس حرص أصحاب الأعمال على الاستمرارية وتعزيز حضورهم في السوق المحلي، وتنامي ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى نمو عدد المستثمرين الجدد بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي، وهو ما يدعم جهود الإمارة في تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات التي عززت صافي النمو الكلي للرخص الفعالة التي نمت بنسبة 8% خلال النصف الأول مقارنة ببداية عام 2025.
وكشف التقرير عن أكثر الجنسيات إصداراً للرخص، وهما جنسيتان جديدتان (إثيوبيا والسودان)، واللتان حلتا ضمن قائمة العشر ولم تكن هاتان الجنسيتان ضمن القائمة في السنوات السابقة وهو ما يشير إلى تنامي تنوع المستثمرين وتوسع قاعدة الأعمال في الإمارة.
وقال سيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: عكّست هذه المؤشرات نجاح الجهود الحكومية في ترسيخ مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال، وذلك بفضل المبادرات النوعية التي أطلقتها الدائرة لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار التوجه الحكومي نحو تصفير البيروقراطية، بما يضمن تقديم خدمات ذكية وسريعة وشفافة تواكب تطلعات المتعاملين، وتدعم تنافسية الإمارة، مشيراً إلى أن النمو المسجل في الرخص الفعالة يأتي انعكاساً لثقة المستثمرين في السوق المحلية، ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وتكامله مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

