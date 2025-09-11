الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مجموعات الأعمال للقطاع الصحي بغرفة عجمان تناقش أولويات المرحلة القادمة

11 سبتمبر 2025 20:33


عجمان (وام)
عقدت مجموعات الأعمال للقطاع الصحي في غرفة عجمان اجتماعاً تنسيقياً ناقشت خلاله سير العمل وأولويات المرحلة المقبلة بهدف تحقيق أهداف المجموعات والمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للاستثمار الصحي، ودعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 عبر الارتقاء بالقطاعين الاقتصادي والصحي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
حضر الاجتماع أكبر محيى الدين رئيس مجموعات الأعمال للقطاع الصحي، نائب رئيس مجموعة ثومبي، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة عجمان، وأعضاء المجموعة من مسؤولي وممثلي الجهات والمراكز الصحية والطبية في عجمان، وذلك بمستشفى ثومبي ـ عجمان.
تناول الاجتماع دور وأهداف مجموعات الأعمال للقطاع الصحي، وفرص دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في الخدمات الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتوفير بيئة عمل تنافسية ومستدامة، وضرورة توحيد الجهود بين المستشفيات والمراكز الطبية والصحية لتعزيز مكانة عجمان وجهة جاذبة للاستثمارات الصحية والسياحة العلاجية.
وأوضح أكبر محيى الدين، أن مجموعات الأعمال للقطاع الصحي ستعمل على طرح المبادرات النوعية، وتعزيز آليات التعاون بين الجامعات الطبية والمستشفيات العاملة في الإمارة، وصياغة الحلول الواقعية للمساهمة في تطوير وتحسين القطاع الصحي في عجمان وتعزيز تنافسيته، والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة.
من جانبه أكد محمد الجناحي أهمية مجموعات الأعمال التابعة لغرفة عجمان باعتبارها منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتكامل بين الغرفة ومختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن مجموعات الأعمال تشكل ركيزة أساسية في غرفة عجمان لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

