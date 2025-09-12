السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

نيكي الياباني يغلق على ارتفاع غير مسبوق

رجل ينظر إلى لوحة أسعار إلكترونية تعرض سعر إغلاق سهم نيكي في بورصة طوكيو
12 سبتمبر 2025 13:21

اختتم المؤشر نيكي الياباني تعاملات اليوم الجمعة مرتفعا عند مستوى قياسي للجلسة الثانية على التوالي، إذ اقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر مكاسب قوية عند الإغلاق في وول ستريت.
وصعد نيكي 0.89 بالمئة إلى 44768.12 نقطة بعد أن ارتفع 1.16 بالمئة إلى أعلى مستوى له خلال اليوم عند 44888.02 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة، محققا أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يوليو.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة إلى 3160.49 نقطة، وسجل زيادة 1.77 بالمئة خلال الأسبوع.
سجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مستويات غير مسبوقة عن الإغلاق أمس الخميس، إذ دعمت بيانات التضخم والبطالة في الولايات المتحدة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الشهر.
وقفز سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.5 بالمئة، وتقدم سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.82 بالمئة.
وعكس سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا مساره ليغلق على زيادة 1.82 بالمئة.

