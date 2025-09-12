السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

للمرة الأولى في تاريخها.. الاتحاد للطيران تتجاوز حاجز المليوني مسافر في أغسطس

للمرة الأولى في تاريخها.. الاتحاد للطيران تتجاوز حاجز المليوني مسافر في أغسطس
12 سبتمبر 2025 15:32

في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخها، أعلنت الاتحاد للطيران عن نقلها لأكثر من مليوني مسافر خلال شهر أغسطس 2025، محققة رقما قياسيا جديدا.

وبحسب النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس 2025 الصادرة عن الشركة اليوم، يمثل هذا الأداء الاستثنائي زيادة بنسبة 22% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، مع ارتفاع معدل حمولة الركاب إلى 91% مقارنة بـ 89% في الفترة نفسها من العام الماضي.

أخبار ذات صلة
«الاتحاد للطيران» تسجل أرباحاً قياسية بقيمة 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول
%15 نمو الطلب على السفر عبر «الاتحاد للطيران» صيفاً

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في سياق نمو قوي ومستدام منذ بداية العام، حيث نقلت الناقلة الوطنية 14.2 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط حمولة ركاب مرتفع بلغ 88%.

وتعليقا على هذه النتائج، وصف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، شهر أغسطس بأنه "شهر تاريخي" للشركة، مشيرا إلى أن هذا الأداء القياسي، إلى جانب نمو سنوي بنسبة 22% ونسبة إشغال بلغت 91%، يعكس ثقة المسافرين بفريق العمل والخدمة المقدمة يوميا.
ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حاليا 112 طائرة، مع دخول طائرة A321LR الجديدة الخدمة في أغسطس، لتنقل تجربة فخامة الطائرات عريضة البدن إلى الطائرات ضيقة البدن لأول مرة في المنطقة.
 

المصدر: وكالات
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©