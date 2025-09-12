اتفاقية بـ500 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين عُمان والخليج



مسقط (وام)

وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وبنك صُحار الدولي اتفاقية تمويل مرحلي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان لتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في خطوة استراتيجية تعكس عمق التكامل الخليجي.

ويتضمن المشروع إنشاء خط كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلوفولت يربط بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عُمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومتراً.

ويشمل المشروع إنشاء محطتي نقل بجهد 400 كيلوفولت في كل من منطقة عبري بسلطنة عُمان ومنطقة البينونة بدولة الإمارات، مجهزتين بأنظمة متطورة للتحكم والحماية والاتصال لضمان الكفاءة والموثوقية والأمان، وسيتم تزويد المشروع بمحطة معوضات ديناميكية «STATCOM» لتعزيز استقرار الشبكات وزيادة قدرة النقل، بما يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 1600 ميغاواط.

ويُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، كما يمثل مبادرة حيوية لتعزيز موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لتطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المنتظر أن يحقق المشروع وفورات اقتصادية في استثمارات القدرات الإنتاجية وتكاليف التشغيل والوقود، إضافة إلى تعزيز قدرات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وسلطنة عُمان، الأمر الذي يسهم في رفع مرونة الشبكات واستقرارها، فضلاً عن دوره في خفض الانبعاثات الكربونية دعماً للأهداف البيئية.

وقال المهندس محسن بن حمد الحضرمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة تكامل شبكات الكهرباء بدول مجلس التعاون، موضحاً أنه سيعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز محوري لتبادل الطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن الربط المباشر سيسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحقيق وفورات اقتصادية وبيئية ملموسة، بما ينسجم مع أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤى دول المجلس المشتركة في مجال الطاقة المستدامة.

