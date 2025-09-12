السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«راكز» تشارك في معرض «آي إيه إيه موبيليتي» بألمانيا

«راكز» تشارك في معرض «آي إيه إيه موبيليتي» بألمانيا
12 سبتمبر 2025 17:54

 
ميونيخ (الاتحاد)
تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في معرض آي إيه إيه موبيليتي 2025 المقام خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تسلط الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي متنامٍ للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع أعمالها عالمياً. 
وتأتي هذه المشاركة، في المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، من أبرزها التحول نحو الطاقة الكهربائية، والتقنيات الذكية، والحلول الصناعية المتقدمة.
وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يُشكّل معرض آي إيه إيه موبيليتي منصة مهمة للتواصل مع روّاد صناعة السيارات حول العالم، ونهدف من خلال مشاركتنا إلى عرض المزايا التنافسية التي توفرها رأس الخيمة لدعم التحوّل نحو أنماط تنقّل أكثر ذكاءً واستدامة، كما توفّر راكز بنية تحتية صناعية متكاملة، وبيئة أعمال مرنة، وموقعاً استراتيجياً بالقرب من أهم الأسواق العالمية.
وتضم راكز حالياً مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك مصنّعو المركبات التجارية والمصفّحة، ومطوّرو حلول المركبات الكهربائية، وشركات الهندسة المتخصصة. 
كما تمثل راكز مركزاً متقدماً في مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث تُطوّر فيها تقنيات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة المركبات المتقدمة.
وتعكس مشاركة راكز في المعرض جهودها الحثيثة ضمن استراتيجيتها المستمرة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، حيث تواصل تطوير بنيتها التحتية عبر مشاريع تنموية مثل «راكز تيك فليكس» والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الجديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات والتنقل الذكي.

أخبار ذات صلة
«راكز» تختتم جولة في 4 مدن صينية
«راكز» تنظم جلسة لتعزيز الامتثال وتطوير البنية التحتية
راكز
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©