«راكز» تشارك في معرض «آي إيه إيه موبيليتي» بألمانيا

تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، في معرض آي إيه إيه موبيليتي 2025 المقام خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجاري في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث تسلط الضوء على مكانة إمارة رأس الخيمة كمركز استراتيجي متنامٍ للشركات العالمية الراغبة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع أعمالها عالمياً.

وتأتي هذه المشاركة، في المعرض الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الأوروبية المتخصصة في قطاع السيارات والتنقل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي، من أبرزها التحول نحو الطاقة الكهربائية، والتقنيات الذكية، والحلول الصناعية المتقدمة.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: يُشكّل معرض آي إيه إيه موبيليتي منصة مهمة للتواصل مع روّاد صناعة السيارات حول العالم، ونهدف من خلال مشاركتنا إلى عرض المزايا التنافسية التي توفرها رأس الخيمة لدعم التحوّل نحو أنماط تنقّل أكثر ذكاءً واستدامة، كما توفّر راكز بنية تحتية صناعية متكاملة، وبيئة أعمال مرنة، وموقعاً استراتيجياً بالقرب من أهم الأسواق العالمية.

وتضم راكز حالياً مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في قطاع السيارات، بما في ذلك مصنّعو المركبات التجارية والمصفّحة، ومطوّرو حلول المركبات الكهربائية، وشركات الهندسة المتخصصة.

كما تمثل راكز مركزاً متقدماً في مجالات البحث والتطوير والابتكار، حيث تُطوّر فيها تقنيات تشمل المركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهندسة المركبات المتقدمة.

وتعكس مشاركة راكز في المعرض جهودها الحثيثة ضمن استراتيجيتها المستمرة لاستقطاب الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، حيث تواصل تطوير بنيتها التحتية عبر مشاريع تنموية مثل «راكز تيك فليكس» والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الجيل الجديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات والتنقل الذكي.