اقتصاد

«غرف دبي» تعزّز قدرة القطاع الخاص على الارتقاء بتجربة العملاء

«غرف دبي» تعزّز قدرة القطاع الخاص على الارتقاء بتجربة العملاء
12 سبتمبر 2025 17:56

 
دبي (الاتحاد)
نظمّت غرف دبي ندوة «الخدمة المتميزة» بهدف تزويد شركات القطاع الخاص بالرؤى والاستراتيجيات اللازمة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز ولائهم، واستكشاف حلول عملية لتطوير جودة الخدمات، وبناء علاقات مستدامة قائمة على الثقة والتميز.
وتندرج الندوة، التي حضرها 130 مشاركاً من ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار برنامج الخدمة المتميزة، الذي أطلقته غرف دبي لتعزيز ثقافة خدمة العملاء الاستثنائية وإثراء تجاربهم، وتحسين ممارسات القطاع الخاص، والارتقاء بأدائه في مجال خدمة العملاء. 
وتضمنت الندوة التي عُقدت في مقر غرف دبي سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية مع متحدثين بارزين شاركوا رؤاهم وأفكارهم الواقعية، ما وفّر للشركات فرصة نوعية لاكتساب أدوات عملية واستراتيجيات فعّالة للارتقاء بمعايير خدماتهم، وتحويل الخدمة الاستثنائية إلى ميّزة تنافسية حقيقية، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل مؤسساتهم. كما أتاحت الفعالية فرصة فريدة للمتخصصين من أجل التواصل مع نظرائهم وقادة الأعمال الحريصين على تحقيق التميز في مختلف القطاعات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي على أهمية تعزيز ثقافة خدمة العملاء في الاستراتيجيات المؤسسية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة نجاح الشركات والمؤسسات، داعياً مجتمع الأعمال إلى الارتقاء بالممارسات المتميزة التي تعزز سمعة ومكانة الشركات وثقة عملائها، معتبراً أن برنامج الخدمة المتميزة يساعد الشركات على تطبيق افضل ممارسات خدمة المتعاملين في مجالها.
وسلّطت الندوة الضوء على الزخم المتزايد الذي يحققه برنامج الخدمة المتميزة، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري إصدار غرف دبي لـ4905 تقارير متسوق سري، بنمو 24.8%، مقارنةً بـ3934 تقريراً صادراً في الفترة ذاتها من عام 2024.
كما ارتفع عدد طلبات المشاركة بنسبة 36.8% مما يظهر تنامي اهتمام شركات القطاع الخاص بتعزيز ميزتها التنافسية وقدراتها في مجال خدمة المتعاملين.
ويُتيح برنامج الخدمة المتميزة للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير المتسوق السري بشكل ربع سنوي، والتي تزودها بملاحظات مُفصلة حول أدائها بمجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة الأساسية ومجالات التطوير الممكنة، ما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تساعدها في تحسين تجارب المتعاملين.
كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتي تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المُقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات من خلال القنوات الرقمية.

