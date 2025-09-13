6.7 مليار درهـم مكـاسب القيمة السـوقية للأسـهم خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

استعادت أسواق الأسهم المحلية بريقها في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتبلغ الزيادة في القيمة السوقية على مدار الأسبوع نحو 6.73 مليار درهم، تركزت بشكل كبير في سوق دبي بنحو 5.828 مليار درهم ونحو 902 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وزادت قيمة التداولات خلال الأسبوع إلى 8.73 مليار درهم بعد تداول أكثر من 2.48 مليار سهم خلال 176 ألفاً و75 صفقة. ولعبت تعاملات الأجانب دوراً رئيساً في تحديد أداء الأسواق بعد أن ارتفعت نسبتهم من قيمة التداولات في كلا السوقين لتبلغ 51.8% في سوق ألعاصمة و53.2% في دبي. وتباينت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع، حيث بلغت صافي شراء بقيمة 279.72 مليون درهم في أبوظبي مقابل 19.9 مليون درهم صافي بيع في دبي. سوق أبوظبي وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات البيع، لتكون المحصلة صافي (شراء) 297 مليون درهم، بعد استحواذهم على 39.1% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 32.2% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.431 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.134 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 5.28 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيعاً) بقيمة 12 مليون درهم، وبذلك تصبح محصلة تعاملات الأجانب الإجمالية 279.72 مليون درهم صافي شراء بعد استحواذهم على نسبة 51.8% من إجمالي قيمة التداولات. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 48.2% من قيمة التداولات و43.2% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 2.673 مليار درهم، وباعوا أسهماًَ بقيمة 2.952 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 279.72 مليون درهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 246.49 مليون درهم كمحصلة (بيع). وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (شراء) بقيمة 246.49 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض بنحو 19 نقطة عند مستوى 10014.15 نقطة مقارنة مع 10033.75 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10047.88 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 9927.06 نقطة. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 902.58 مليون درهم فقط لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.97 تريليون درهم. بلغت قيمة التداول الإجمالية لسوق دبي 2.89 مليار درهم بعد تداول 1.129 مليار سهم خلال 68 ألفاً و252 صفقة. وزادت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 5.82 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.033 تريليون درهم مقابل 1.28 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق. تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.541 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 53.21 % من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.561 مليار درهم لتشكل ما نسبته 53.9 % من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 19.9 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.355 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 1.335 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (شراءً) بقيمة 19.9 مليون درهم. ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.112 مليار درهم تشكّل ما نسبته 72.9 % من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.152 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 74.29 % من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 40.39 مليون درهم، كمحصلة (بيع). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 40.39 مليون درهم كمحصلة (شراء). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 41.34 نقطة بنسبة 0.69 % عند مستوى 6030.55 نقطة يوم أمس.