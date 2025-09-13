«تنظيم الاتصالات» تستضيف ملتقى وطنياً لاستعراض الإنجازات الرقمية

دبي (الاتحاد)

برعاية لجنة الخدمات الذكية والبنية التحتية، انعقد في دبي ملتقى وطني رفيع المستوى، والذي استضافته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» ونظمته بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بمشاركة جميع الشركاء الاستراتيجيين في اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة.

وجمع الملتقى نخبة من كبار القادة وصنّاع القرار والمسؤولين لمناقشة أبرز إنجازات المشاريع الوطنية الرقمية، وشكّل منصة حيوية لاستعراض قصص نجاح ملهمة في مسيرة التحول الرقمي بالدولة، وفي مقدمتها مشروع الهوية الرقمية الذي أصبح اليوم ركناً أساسياً في حياة الأفراد وتعاملاتهم اليومية.وشهد الملتقى تكريم الجهات المشاركة لدورها الحيوي في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث جرى إبراز إنجازات الجهات الحكومية إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص. وجاء هذا التكريم تقديراً لجهودهم المشتركة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الرقمية الرائدة، وتجسيداً لروح التعاون والعمل الجماعي الداعم لمسيرة التطور والابتكار الوطني. وكانت الهوية الرقمية محوراً رئيساً في الحفل، حيث تم استعراض رحلتها الممتدة على مدى السنوات كأحد العناوين البارزة في مسيرة التحول نحو رقمنة الحياة في دولة الإمارات.

وجسّد مشروع الهوية الرقمية أحد أبرز النماذج للشراكة الشاملة بين المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص معاً، حيث تم تطوير المشروع بالشراكة بين كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية، وتُوجت هذه المسيرة التشاركية بالاستخدام الشامل للهوية الرقمية، حيث تجاوز عدد مستخدميها 11 مليون مستخدم، مما رسخ مكانتها كعنصر أساسي في الحياة اليومية لكل من يقيمون في الدولة أو يزورونها.

ويأتي تطوير الهوية الرقمية بهذا المستوى الرفيع من التقنيات الذكية وسهولة الاستخدام منسجماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» بمحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادةً وتفوقاً من خلال حكومة استشرافية تقوم على النتائج، وتتسم بالمرونة، وتعمل على تسخير القدرات، وتستند إلى بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً.

وتعد الهوية الرقمية إحدى المبادرات المعتمدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وهي مكوّن أساسي في المنظومة الرقمية التي تشمل من بين خاصيات عديدة الدخول الموحد الذي يتيح للمتعامل الانتقال من خدمة إلى أخرى من دون الاضطرار لإنشاء حساب جديد أو إدخال وحفظ كلمة المرور.

كما تتضمن الهوية الرقمية محفظة رقمية تتيح طلب ومشاركة المستندات الرسمية بين الجهات المعنية بتقديم الخدمات، وتتضمن أيضاً التوقيع الرقمي والختم الرقمي للمستندات، وتمتاز الهوية الرقمية بأنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال خاصية التعرف على الهوية بالبصمة البيومترية للوجه.

وبلغة الأرقام، يبلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها باستخدام الهوية الرقمية أكثر من 15 ألف خدمة تقدمها أكثر من 350 جهة، من بينها أكثر من 140 جهة تنتمي للقطاع الخاص.

وأصبحت المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط أكثر من 180 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية و600 مليون عملية دخول، وبلغ عدد عمليات مشاركة المستندات عبر المحفظة الرقمية أكثر من 17 مليون مشاركة، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن استخدام الهوية الرقمية 96%. وشهد العام الماضي «2024» نقلة مهمة في مدى تبني الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد المستندات الموثوقة التي جرى تبادلها من خلال النظام أكثر من 16 مليون مستند. وساهمت الهوية الرقمية بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتصفير البيروقراطية في مختلف القطاعات.

كما شهد الحفل إطلاق مبادرة مرصد تقنيات المستقبل، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال تقديم إرشادات استشرافية حول التقنيات الناشئة، وتوجيه عمليات تبني التكنولوجيا وتعزيز منظومة قائمة على المعرفة.

كما تم استعراض لمحة عن برنامج رواد الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تزويد موظفي حكومة الإمارات بالمهارات التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال برنامج تدريبي يمتد على مدى خمسة أشهر، بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية الرائدة في هذا المجال والمصنفة ضمن أرقى الجامعات عالمياً، ويركز البرنامج على تمكين المشاركين من استخدام التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي بفعالية في عملياتهم اليومية.واختُتم الحفل بتكريم شركاء وخريجي هذه المشاريع الوطنية الرقمية، تقديراً لعطائهم وجهودهم في تطوير مبادرات رائدة تخدم الإنسان والمجتمع، وتعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتحول الرقمي، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: إن النتائج التي وصلت إليها الهوية الرقمية هي انعكاس عملي لجهود الفريق الواحد على مستوى الجهات الحكومية، ولقد قدمنا معاً نموذجاً حكومياً يقوم على النتائج ويتمحور حول الإنسان، ونحن اليوم نبلغ قمة جديدة نستعد من خلالها للانطلاق نحو قمم أخرى في مسيرة التحول الرقمي نحو مستقبل يليق بدولة الإمارات، مستنيرين برؤى قيادتنا الرشيدة، ومستندين إلى كفاءاتنا الوطنية التي استفادت من نهج التمكين وراكمت خبرات رقمية متطورة، ولقد كانت الهوية الرقمية برهاناً لا يرقى إليه الشك بأن العمل بروح الفريق الوطني الواحد هو السبيل لاختصار الزمن وتحدي المستحيل وصناعة إنجازات تعزز من ريادة دولتنا الحبيبة وتكرس موقعها الطليعي بين الأمم في مجال التحول الرقمي.